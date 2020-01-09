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Бразильский клуб замахнулся на покупку капитана "Шахтера"

9 января, 20:32

"Коринтианс" не готов платить за Тайсона 20 миллионов евро

Шлем Тайсону не помеха

Шлем Тайсону не помеха / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Знаменитый бразильский клуб "Коринтианс" недавно проявлял конкретный интерес к капитану донецкого "Шахтера" Тайсону. Чемпион Украины был готов расстаться с бразильским атакующим полузащитником. Однако стороны не пришли к согласию из-за высокой цены на футболиста, которому 17 января исполнится 32 года. Ранее мы писали, что Тайсон назвал команду в Бразилии, за которую хотел бы играть.

"Шахтер" хотел получить за игрока как минимум 20 миллионов евро, а то и 25, сообщали бразильские издания. Узнав о трансферной цене Тайсона, "Коринтианс" сразу же потерял интерес к его покупке. Сам футболист говорил, что контракт с донецкой командой у него заканчивается в 2021 году и он не собирается его продлевать.

Мы сообщали, что украинский "Золотой мяч"-2019 выиграл Тайсон.

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Также известно, что еще с лета к бразильскому хавбеку имеет интерес итальянский "Милан". Однако ни "россо-нери", ни другие бразильские клубы не готовы платить за Тайсона большие деньги.

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Источник: xsport.ua

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