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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Будем надеяться на характер, который есть у команды": Шаран оценил грядущую игру с "Шахтером"

27 октября, 15:25

Наставник оценил поединок чемпионата Украины

Владимир Шаран

Владимир Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился ожиданиями перед матчем 12-го тура чемпионата Украины против "Шахтера". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" с видео голов и яркими фотографиями.

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"Шахтер" – очень сильная команда. Им сложно противодействовать, выдержать темп. Но это футбол, всякое бывает. Поэтому мы и делаем ротацию, ведь понимаем, что большую часть времени матча будем работать без мяча. Главное, чтобы были силы. Будем надеяться на характер, который есть у команды. И везение в таких матчах должно быть", – сказал Владимир Шаран.

На текущей неделе оба коллектива свои поединки группового этапа еврокубков завершили вничью. "Шахтер" в Харькове расписал мировую с загребским "Динамо", а "Александрия" во Франции отстояла паритет с "Сент-Этьеном".

Ранее мы писали, что Мирча Луческу заявил о том, что Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался багажом весь период работы в "Шахтере". Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано.

Шахтер — Колос. Обзор матча. 6:0

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Шахтер Донецк Владимир Шаран ФК Александрия

Источник: Канал Футбол

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