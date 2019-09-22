Букмекеры не верят в "Десну": прогноз матча УПЛ

Десна - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 22 сентября, на стадионе им. Юрия Гагарина в Чернигове состоится матч восьмого тура чемпионата Украины, в котором встретятся "Десна" и "Шахтер".

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На эту игру букмекеры оценили шансы команд на победу. Многие сходятся на том, что фаворитом в этом матче будет "Шахтер". На викторию команды Каштру можно поставить с коэффициентом 10,50, тогда как триумф хозяев оценивается в 1,26. Ничья расценивается в 6,25.

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Беспроигрышная клубная серия "Десны" продолжается на протяжении уже шести матчей в рамках чемпионата Украины. А футболисты "Шахтера" забивают не менее двух голов за матч в УПЛ – на протяжении уже девяти матчей.

В последнем матче команда Луиша Каштру крупно уступила в Лиге чемпионов "Манчестер Сити". Чемпионы Украины проиграли со счетом 3:0.

После победы "Манчестер Сити" над "Шахтером" в стартовом туре ЛЧ главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола раскрыл содержание своего разговора с вратарем "горняков" Андреем Пятовым.

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