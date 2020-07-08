Бывший форвард сборной Украины будет выступать за аматорский клуб со своим гимном

Хорошо известный в украинском футболе нападающий Александр Ковпак не собирается завершать карьеру в свои 37-лет. Уроженец города Смела, что в Черкасской области, в карьере которого было несколько матчей и в сборной Украины, переходит из профессионалов в любители. А недавно украинский футболист перешел в российский "Ротор", чтобы играть у экс-динамовца Хацкевича.

Реклама

В свои ряды Ковпака привлек черкасский клуб "ЛНЗ-Лебедин", и сегодня форварда уже тренировался с новой командой. Несмотря на скромный статус, у клуба есть свой гимн.

Заметной персоной в Украине футболист стал в рядах симферопольской "Таврии", за которую выступал в 2005-2010 годах. В сезоне 2008/09 Ковпак стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, а годом позже вместе с крымской командой – обладателем Кубка Украины. Позже Александр играл в рядах "Севастополя", "Ворсклы", киевского "Арсенала", "Черкасского Днепра", "Полтавы", "Десны", "Черноморца" и "Полесья".

Читайте также: полузащитник "Шахтера" рассказал, когда перейдет в "Интер".

Смотрите, как Александр забивал за "Арсенал" в чемпионате Украины еще год назад

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама