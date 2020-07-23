Бывший игрок "Шахтера" считает, что Луческу сможет улучшить игру "Динамо"

В четверг в украинском футболе произошло заметное событие: Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо". Специалисты, игроки, болельщики по-разному восприняли эту новость.

Экс-футболисты и наставники более сдержанны в своих оценках. Кстати, бывший тренер "Динамо" отреагировал на приход ЛуческуТакже своим мнением с сайтом meta-ratings.com.ua поделился экс-подопечный Мирчи в "Шахтере" Вячеслав Шевчук:

"Для меня это неожиданная новость. Я общался с Луческу две недели назад, но потом не звонил. Думаю, он нужен "Динамо". Киевляне хотят бороться за чемпионство, поэтому ищут варианты, которые помогут им вернуться в борьбу за титул. Я думаю, Луческу – опытный тренер, и сможет изменить игру. В "Динамо" остались нормальные игроки, а "Мистер" любит работать с молодежью. Поэтому, вполне возможно, что он сможет улучшить игру "Динамо".

"Мистер" в отличной форме и отлично разбирается в футболе. В последний раз я видел его около года назад в Киеве. Он чувствует и живет современным футболом, постоянно смотрит, наблюдает и развивается".