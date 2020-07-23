Українська
$ 27,78
32,19

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Бывший игрок "Шахтера" считает, что Луческу сможет улучшить игру "Динамо"

23 июля, 18:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вячеслав Шевчук считает, что в Киеве еще остались нормальные игроки

В четверг в украинском футболе произошло заметное событие: Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо". Специалисты, игроки, болельщики по-разному восприняли эту новость.

Реклама

Экс-футболисты и наставники более сдержанны в своих оценках. Кстати, бывший тренер "Динамо" отреагировал на приход ЛуческуТакже своим мнением с сайтом meta-ratings.com.ua поделился экс-подопечный Мирчи в "Шахтере" Вячеслав Шевчук:

"Для меня это неожиданная новость. Я общался с Луческу две недели назад, но потом не звонил. Думаю, он нужен "Динамо". Киевляне хотят бороться за чемпионство, поэтому ищут варианты, которые помогут им вернуться в борьбу за титул. Я думаю, Луческу – опытный тренер, и сможет изменить игру. В "Динамо" остались нормальные игроки, а "Мистер" любит работать с молодежью. Поэтому, вполне возможно, что он сможет улучшить игру "Динамо".

"Мистер" в отличной форме и отлично разбирается в футболе. В последний раз я видел его около года назад в Киеве. Он чувствует и живет современным футболом, постоянно смотрит, наблюдает и развивается".

Уже стали известны сроки контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощника.

Смотрите сюжет о юбилее Мирчи Луческу

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер футбол назначения Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Вячеслав Шевчук

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Стало известно о переговорах
Стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренераЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тураЧУ по футболу
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу
Вот это да!
Вот это да! "Динамо" быстро уволило Михайличенко после поражения "Колосу"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять