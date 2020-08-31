Бывший тренер "Мариуполя" Бабич рассказал, почему он не возглавил луганскую "Зарю"

Александр считает, что не имеет права подписывать контракт, если в клубе есть главный тренер

Минувшее короткое межсезонье в украинском футболе ознаменовалось многочисленными сообщениями о возможной отставке главного тренера луганской "Зари" Виктора Скрипника. Бывший защитник сборной Украины собирался возглавить "Днепр-1" и думал над другими предложениями. Уже даже называли тренера, который заменит Скрипника в "Заре". Однако Виктор остался на своем посту, который так и не занял Александр Бабич, незадолго до этого ушедший из "Мариуполя".

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Насколько близко был Бабич к приходу в "Зарю", он поведал в комментарии tribuna.com:

"С "Зарей" у меня контракта не было и быть не могло. Просто было общение с руководством клуба по поводу того, что, если Скрипник соизволит уйти, есть ли у меня желание поработать. Такой диалог был, но контракта у меня не было, я не мог его подписать, потому что есть главный тренер. С командой я не знакомился. Не имел права знакомиться с командой. Та информация, которую люди озвучивают, недостоверна. Эти люди, наверное, не знают меня близко. Кто меня знает, понимает, что я не мог официально знакомиться с командой или подписывать контракт, если есть главный тренер с действующим контрактом".

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