Бывший вратарь "Динамо" и "Шахтера" покинул "Мариуполь": суперсейвы Худжамова

Футбольный клуб "Мариуполь" заявил о прекращении сотрудничества с 37-летним голкипером Рустамом Худжамовым – бывшим вратарем "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины. Отметим, что буквально несколько дней назад Худжамов дал неутешительный прогноз для украинского футбола в связи с ситуацией с коронавирусом. "До конца года не все клубы доживут. Когда остановилось все в стране, то откуда деньги возьмутся?", – заявил Рустам.

Рустам Худжамов / Фото: ФК Мариуполь

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Отметим, что за "Мариуполь" Рустам Худжамов в общей сложности провел 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 – в Премьер-лиге и 25 – в Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы. "Футбольный клуб благодарит Рустама за профессионализм, яркую, надежную игру и желает успехов в дальнейшей спортивной жизни. Спасибо и удачи, Капитан!" – сказано в заявлении ФК "Мариуполь".

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Ранее мы рассказывали, что тренер "Мариуполя" предложил свой вариант доигровки сезона после карантина. "Я все же сторонник того, чтобы по возможности доиграть чемпионат, может, даже без зрителей. Кто знает, может и футболисты будут в масках", – сказал Александр Бабич.

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