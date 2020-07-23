"Цензурных слов просто нет": комментатор Босянок – о Луческу в "Динамо"

Денис Босянок считает, что назначение румынского специалиста на пост тренера "Динамо" - это неуважение ко всем настоящим фанатам

Украинский комментатор Денис Босянок прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо". Румынский специалист, ранее много лет тренировавший принципиального соперника киевлян – "Шахтер", сегодня подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

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"Я не могу цензурными словами объяснить. Как болельщик "Динамо", не могу относиться серьезно к этому решению. Для меня это настолько неприемлемый вариант, что я до сих пор не могу его понять. Не понимаю абсолютно логики ни этого решения, ни человека, который его принял. Это даже не плевок в лицо армии болельщиков клуба, а откровенное и циничное неуважение ко всем настоящим фанам "Динамо". Цензурных слов просто нет. Мне кажется, что это будет конец для правления клуба, если оно идет на такого тренера. Ведь никто из настоящих болельщиков "Динамо" не может поддержать это решение. Самое ужасное и катастрофическое решение в жизни двух братьев", – сказал Босянок в комментарии tribuna.com.

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Ранее стало известно, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты даже призывают работников клуба, "у которых осталась хоть капля самоуважения", написать заявления об увольнении.

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