"Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще": российский комментатор поделился очередной выходкой Алиева в "Динамо"

Алексей Андронов отметил, что после этой выходки игрока могли выгнать из клуба

Российский комментатор Алексей Андронов рассказал об историю с бывшими игроками "Динамо" Александром Алиевым и Айилой Юссуфом. Кстати, Алиев заставил своего сына ударить сестру во время домашней "драки".

"Нигерийский защитник Айила Юссуф подошел к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошел на свое место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа и высыпал ему остатки в тарелку с криками "Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще". Алиева ждал колоссальный (50% от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба", – написал Андронов в Telegram.

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Напомним, что Айила Юссуф летом 2003 года перешел в киевское "Динамо". За киевлян защитник отыграл 10 лет.

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Ранее мы писали, что Алиев сменит амплуа и будет драться в популярном шоу. "Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой – 3 раунда по 2 минуты", – заявил футбольный агент Александр Панков.

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