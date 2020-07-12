Чемпион и обладатель Кубка Дании будет играть за "Днепр-1": "Это возможность перезагрузить карьеру"

Украинский нападающий вернулся на родину после не совсем удачного периода в Дании

"Днепр-1" на официальном сайте объявил о переходе украинского нападающего Артема Довбика, ранее выступавшего в Дании. Футболист будет выступать за команду со следующего сезона. После матча со "Львовом" (3:2) в чемпионате Украины трансфер прокомментировал главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко. Вероятно, Довбик станет заменой чемпиону мира U-20 Владиславу Супряге, который вернется в "Динамо".

"Артем – хороший игрок. Мы знаем его возможности и потенциал. Это обоюдно выгодная сделка. У Артема есть возможность перезагрузить карьеру, которая, возможно, пошла немного не так, как он хотел в Европе. А мы получаем хорошего форварда, сильного физически и хорошо оснащены технически", – сказал Михайленко.

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Последние несколько лет Довбик выступал в Дании, где сначала в составе "Мидтьюлланна" стал чемпионом страны, а совсем недавно с "Сендерюске" выиграл Кубок Дании. Правда, украинец не может похвастаться большой игровой практикой.

В Украине Довбик успел поиграть за "Черкасский Днепр", "Днепр", а еще на правах аренды выступал за "Зарю" из Молдовы. Кстати, в 2018 году Андрей Шевченко вызывал молодого нападающего в расположение национальной сборной Украины, но на поле он так и не появился.

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