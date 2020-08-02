Чемпион мира среди молодежи из "Шахтера" отправляется в аренду

Защитник Ефим Конопля остается в черниговской "Десне", хотя пока что не тренируется

Команды украинской Премьер-лиги постепенно возвращаются из краткосрочного отпуска и приступают к подготовке к следующему сезону. Начала тренировки и черниговская "Десна", которая впервые в своей истории сыграет в еврокубках. К слову, недавно за победу над "Динамо" футболисты "Десны" получили по 100 тысяч.

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Для тренера команды Александра Рябоконя приятным стало известие о том, что защитник Ефим Конопля остается в Чернигове. Прошлогодний чемпион мира среди молодежи, которому в конце лета исполнится 21 год, принадлежит донецкому "Шахтеру". В минувшем сезоне он провел 22 матча за "Десну", сделав шесть голевых передач. Клубы договорились о продолжении аренды Ефима, сообщили в новостях телеканала "Футбол 1". Пока оформляются детали сделки, парень не тренируется с командой, но скоро к ней присоединится.

Напомним, "Десна" заняла четвертое место в УПЛ и стартует в Лиге Европы с квалификации.

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Смотрите, как "Десна" громила в гостях "Александрию" в чемпионате Украины:

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