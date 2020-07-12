Чемпион не дает себе расслабиться: обзор суперголевого матча "Десна" – "Шахтер"

"Шахтер", даже досрочно став чемпионом Украины, не позволяет себе расслабиться. В матче 30-го тура Премьер-лиги "горняки" в Чернигове обыграли "Десну" 4:2, при этом бразильский полузащитник дончан Майкон свое возвращение на поле после травмы и четырех месяцев вне игры отметил красивым голом с левой.

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Еще одно важное событие для "Шахтера" в этом матче – дебют за "горняков" в рамках чемпионата 19-летнего полузащитника Михаила Мудрика, собирающего тысячи лайков у себя в Instagram после эффектных футбольных трюков. В поединке с "Десной" Мудрик, вышедший на замену, отметился классным пасом на Сикана, после удара которого черниговцев спас вратарь Паст.

Обзор матча "Десна" – "Шахтер" (2:4)

Отметим, что после поражения от "Шахтера" "Десна" опустилась со второго места на четвертое в турнирной таблице УПЛ. Но продолжает сохранять шансы на вторую строчку и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. За два тура до финиша второй идет "Заря", у которой 57 очков. У "Динамо", сыгравшего вничью 2:2 с "Александрией", – 56 пунктов. У "Десны" – 55.

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Фернандо, Алан Патрик и Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Десна" – "Шахтер" – 2:4

Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 – Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Алан Патрик, 69 (пен)

"Десна": Паст – Имереков, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 77) – Огиря – Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 60), Западня (Мостовой, 60) – Кузик (Картушов, 60) – Филиппов (Хлебас, 83)

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Витао, Болбат (Сиприано, 76) – Майкон (Маркос Антонио, 70), Степаненко – Тете (Мудрик, 81), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 70) – Фернандо (Сикан, 75)

Предупреждение: Мостовой

Статистика матча "Десна" – "Шахтер" (2:4)

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