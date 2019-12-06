Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица

Все о поединках 17-го тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 17-го тура Украинской Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Трансляцию поединка "Шахтер" – "Олимпик" можно будет смотреть на нашем сайте.

6 декабря, пятница

19:00 "Шахтер" – "Олимпик" ТВ: Футбол-1

Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 24.00

7 декабря, суббота

14:00 "Александрия" – "Ворскла" ТВ: Футбол-2

Букмекеры: 1,43 – 4,70 – 7,10

Реклама

17:00 "Колос" – "Днепр-1" ТВ: Футбол-2

Букмекеры: 2,69 – 3,25 – 2,70

8 декабря, воскресенье

14:00 "Карпаты" – "Десна" ТВ: УНИАН

Букмекеры: 4,85 – 4,00 – 1,67

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

14:00 "Мариуполь" – "Львов" ТВ: Футбол-1

Букмекеры: 1,87 – 3,45 – 4,35

17:00 "Динамо" – "Заря" ТВ: 2+2

Букмекеры: 1,41 – 4,95 – 7,10

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Мальме" в Лиге Европы

Напомним, во вторник, 3 декабря, ряды "Динамо" пополнил Ибрагим Каргбо – 19-летний форвард из Сьерра-Леоне, выступающий за юношеские сборные Бельгии. Контракт с европейским африканцем, чей отец недавно был пожизненно отлучен от футбола за договорняки, заключен на 3,5 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама