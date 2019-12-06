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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица

6 декабря, 10:01

Все о поединках 17-го тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 17-го тура Украинской Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Трансляцию поединка "Шахтер" – "Олимпик" можно будет смотреть на нашем сайте.

6 декабря, пятница

19:00 "Шахтер" – "Олимпик" ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 24.00

7 декабря, суббота

14:00 "Александрия" – "Ворскла" ТВ: Футбол-2
Букмекеры: 1,43 – 4,70 – 7,10

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17:00 "Колос" – "Днепр-1" ТВ: Футбол-2
Букмекеры: 2,69 – 3,25 – 2,70

8 декабря, воскресенье

14:00 "Карпаты" – "Десна" ТВ: УНИАН
Букмекеры: 4,85 – 4,00 – 1,67

В тренде
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14:00 "Мариуполь" – "Львов" ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 1,87 – 3,45 – 4,35

17:00 "Динамо" – "Заря" ТВ: 2+2
Букмекеры: 1,41 – 4,95 – 7,10

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
16
14
2
0
45
8
37
44
Забитые 45
Пропущеные 8
Разница 37
Результаты последних матчей: Н В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
16
8
3
5
18
16
2
27
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
6
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
3
8
15
27
-12
18
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: П В Н В В
9
КолосКолосКол
16
5
2
9
12
28
-16
17
Забитые 12
Пропущеные 28
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
16
3
2
11
10
29
-19
11
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П П

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Мальме" в Лиге Европы

Напомним, во вторник, 3 декабря, ряды "Динамо" пополнил Ибрагим Каргбо – 19-летний форвард из Сьерра-Леоне, выступающий за юношеские сборные Бельгии. Контракт с европейским африканцем, чей отец недавно был пожизненно отлучен от футбола за договорняки, заключен на 3,5 года.

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Источник: Сегодня|Спорт

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