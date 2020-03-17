Чемпионат Украины по футболу остановлен по решению Кабмина: какие варианты после этого

Текущий сезон украинской футбольной Премьер-лиги приостанавливается согласно указу Кабинета Министров Украины. Правительство приняло меры предосторожности из-за распространения коронавируса и постановило: с 17 марта запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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Пока неизвестно, будет ли текущий чемпионат Украины возобновлен попозже или же признан завершившимся уже сейчас с нынешней турнирной таблицей в качестве финальной. По этому поводу УПЛ будет ждать сегодняшних решений-рекомендаций УЕФА. Если осуществится второй из этих сценариев, вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо"..А путевку в главный еврокубок от Украины, в таком случае, получит "Заря", занимающая на данный момент вторую строчку в Премьер-лиге.

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