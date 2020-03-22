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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Чемпионат Украины точно нужно доигрывать": игрок "Динамо" рассказал о грядущем сезоне в УПЛ

22 марта, 11:01

Максим Перепелица

Сергей Сидорчук считает, что завершать чемпионат в его текущей точке точно нельзя

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о вариантах продолжения сезона в чемпионате Украины.Ранее защитник "Динамо" рассказал, чем занимается во время карантина.

"Думаю, что чемпионат Украины точно нужно доигрывать, учитывая то, в какой момент он был остановлен. Другое дело, в каком формате и в какие сроки. Возможно, нужно провести остаток первенства в сокращенной форме. Но завершать чемпионат в его текущей точке точно нельзя. И я объясню, почему. Дело тут совершенно не в том, что "Динамо" сейчас занимает третье место. Решение о досрочном завершении чемпионата если и нужно было принимать, то после первого этапа первенства. Тогда все команды находились в равных условиях, когда они провели два полных круга, сыграв по два раза друг с другом — в этой точке был проведен фактически полноценный чемпионат.

Приостановка УПЛ после первого этапа выглядела бы логичным и, главное, справедливым по отношению ко всем командам решением. Но такое решение принято не было. А принимать его сейчас, когда был сыгран первый тур второго этапа, считаю, неправильно. Необходима формула доигровки первенства", – сказал Сидорчук.

Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

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чемпионат Украины Динамо Киев Сергей Сидорчук

Источник: Dynamo.kiev.ua

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