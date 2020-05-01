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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионат Украины возобновится 30 мая: опубликован календарь сезона

1 мая, 14:35

Александр Трикиша

Источник утверждает, что футбол вернется в Украину уже в конце мая

В Сети появился проект доигровки чемпионата Украины после завершения карантина в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside, Премьер-лига возобновится уже 30 мая – на эту дату запланирован 24 тур чемпионата. Согласно календарю, сезон должен завершиться 15 июля финалом Кубка Украины. В качестве доказательства источник приводит скриншот календаря. Согласно ему, то с 12 по 17 мая футболисты будут проходить тестирование на наличие коронавируса.

  • 30 мая – 24 тур
  • 6 июня – 25 тур
  • 10 июня – 1/2 Кубка Украины
  • 13 июня – 26 тур
  • 17 июня – 27 тур
  • 20 июня – 28 тур
  • 27 июня – 29 тур
  • 4 июля – 30 тур
  • 8 июля – 31 тур
  • 11 июля – 32 тур
  • 15 июля – финал Кубка Украины

Ранее мы писали, что капитан "Зари" Никита Каменюка выступит против остановки сезона: "Какой был смысл останавливать чемпионат Украины, если снова будем без зрителей?". Украинский футболист считает, что Премьер-лигу нужно было доигрывать при пустых трибунах.

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"Шахтер" vs "Динамо": обзор последнего украинского "классико"

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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