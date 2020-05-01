Чемпионат Украины возобновится 30 мая: опубликован календарь сезона

Источник утверждает, что футбол вернется в Украину уже в конце мая

В Сети появился проект доигровки чемпионата Украины после завершения карантина в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside, Премьер-лига возобновится уже 30 мая – на эту дату запланирован 24 тур чемпионата. Согласно календарю, сезон должен завершиться 15 июля финалом Кубка Украины. В качестве доказательства источник приводит скриншот календаря. Согласно ему, то с 12 по 17 мая футболисты будут проходить тестирование на наличие коронавируса.

30 мая – 24 тур

6 июня – 25 тур

10 июня – 1/2 Кубка Украины

13 июня – 26 тур

17 июня – 27 тур

20 июня – 28 тур

27 июня – 29 тур

4 июля – 30 тур

8 июля – 31 тур

11 июля – 32 тур

15 июля – финал Кубка Украины

Ранее мы писали, что капитан "Зари" Никита Каменюка выступит против остановки сезона: "Какой был смысл останавливать чемпионат Украины, если снова будем без зрителей?". Украинский футболист считает, что Премьер-лигу нужно было доигрывать при пустых трибунах.

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