Чемпионат Украины возобновится через два дня после матча "Шахтера" в Лиге Европы

Чемпионат Украины по футболу возобновится 22 февраля. Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 19-го и 20-го туров чемпионата. Отметим, что футбольный сезон в Украине возобновится немного раньше – 20 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". Ранее мы писали, что билеты на Лигу Европы появились в продаже от 50 гривен.

Смотрите, как "Шахтер" провел предыдущий матч в еврокубках:

19 ТУР

Суббота, 22 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Заря"

14:00 "Карпаты" – "Днепр-1"

17:00 "Олимпик" – "Львов"

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Воскресенье, 23 февраля

14:00 "Александрия" – "Колос"

17:00 "Динамо" – "Ворскла"

17:00 "Шахтер" – "Десна"

20 ТУР

Суббота, 29 февраля

14:00 "Львов" – "Александрия"

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14:00 "Десна" – "Мариуполь"

17:00 "Днепр-1" – "Динамо"

Воскресенье, 1 марта

14:00 "Колос" – "Карпаты"

14:00 "Заря" – "Олимпик"

17:00 "Ворскла" – "Шахтер"

Напомним, первый этап чемпионата Украины состоит из 22 туров. После этого команды будут разделены на две шестерки. Первая будет бороться за чемпионство и еврокубки, вторая – за сохранение прописки в Премьер-лиге.

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