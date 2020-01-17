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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионат Украины возобновится через два дня после матча "Шахтера" в Лиге Европы

17 января, 15:24

Откроют весеннюю часть сезона "Мариуполь" и "Заря"

Чемпионат Украины по футболу возобновится 22 февраля. Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 19-го и 20-го туров чемпионата. Отметим, что футбольный сезон в Украине возобновится немного раньше – 20 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". Ранее мы писали, что билеты на Лигу Европы появились в продаже от 50 гривен.

Смотрите, как "Шахтер" провел предыдущий матч в еврокубках:

19 ТУР

Суббота, 22 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Заря"

14:00 "Карпаты" – "Днепр-1"

17:00 "Олимпик" – "Львов"

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Воскресенье, 23 февраля

14:00 "Александрия" – "Колос"

17:00 "Динамо" – "Ворскла"

17:00 "Шахтер" – "Десна"

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20 ТУР

Суббота, 29 февраля

14:00 "Львов" – "Александрия"

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14:00 "Десна" – "Мариуполь"

17:00 "Днепр-1" – "Динамо"

Воскресенье, 1 марта

14:00 "Колос" – "Карпаты"

14:00 "Заря" – "Олимпик"

17:00 "Ворскла" – "Шахтер"

Напомним, первый этап чемпионата Украины состоит из 22 туров. После этого команды будут разделены на две шестерки. Первая будет бороться за чемпионство и еврокубки, вторая – за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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футбол расписание чемпионат Украины

Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига

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