Чемпионат Украины возвращается! Суперматч "Шахтер" – "Динамо" уже в эти выходные

Министерство охраны здоровья дало разрешение на возобновление чемпионата Украины. Премьер-лига вернется уже в эти выходные, 30 мая, а суперматч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" запланирован на 31 число, начало – в 17:00. Ранее мы писали, что руководство Премьер-лиги договаривалось с МОЗ, чтобы на матчах присутствовали 200 человек.

"Breaking! Письмо от МОЗ получили. В эти минуты Исполком УАФ в факсовом в режиме принимает решение о рестарте клубного футбола в ближайшие выходные. Так, 30 мая двадцать четвертый тур начнется. На следующий день в 17:00 на НСК Олимпийский "Шахтер" – Динамо", – написал в своем Twitter журналист каналов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас.

Также возобновление украинского футбола подтвердил директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

"Только что МОЗ официально подтвердил возможность возобновления украинской Премьер Лиги. Уже в эти выходные матчи вернутся. Ура", – написал Денисов на своей странице в Facebook.

Отметим, что за девять туров до финиша сезона лидером чемпионата Украины является "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 баллов. Ранее Йожеф Сабо заявил, что, по его мнению, "Динамо" не является фаворитом в борьбе за "серебро" с "Зарей", "Десной" и "Александрией".

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Матчи чемпионата Украины в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли межу собой до карантина:

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