Чемпионство Каштру и скандальная победа Михайличенко не котируются: назвали тренера тура в Украине

Лучше других наставников в чемпионате Украины себя проявил Виктор Скрипник

В понедельник вечером в чемпионате Украины по футболу завершили очередной тур. Напомним все результаты 27 тура УПЛ. Сегодня отечественная Премьер-лига назвала лучшего тренера игрового уик-энда.

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Выбирать у экспертов было из кого. Ведь португалец Луиш Каштру выиграл с "Шахтером" у "Александрии" и стал чемпионом. Динамовец Алексей Михайличенко вырвал в скандальном матче три очка у "Колоса". А в воскресенье "Заря" обыграла "Десну" в 27 туре и продолжает борьбу с "Динамо" за путевку в Лигу чемпионов. Именно успех Виктора Скрипника с луганской командой Всеукраинской объединение тренеров посчитало самый значимым и назвало его лучшим.

Специалисты оценили мастерство работы с кадрами, тренерское умение, преодоление трудностей и результат на пять баллов. Лишь немногим подвела Скрипника нестабильность в выступлениях, за что ему поставили "тройку". Однако даже так Виктор оказался тренером минувшего игрового дня.

Вчера стало известно, что судья матча "Заря" – "Динамо" отстранен от работы.

Смотрите, как "Заря" сражалась с "Александрией" после паузы в чемпионате Украины

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