Українська
$ 26,67
29,9

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Чемпионство Каштру и скандальная победа Михайличенко не котируются: назвали тренера тура в Украине

23 июня, 11:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лучше других наставников в чемпионате Украины себя проявил Виктор Скрипник

В понедельник вечером в чемпионате Украины по футболу завершили очередной тур. Напомним все результаты 27 тура УПЛ. Сегодня отечественная Премьер-лига назвала лучшего тренера игрового уик-энда.

Реклама

Выбирать у экспертов было из кого. Ведь португалец Луиш Каштру выиграл с "Шахтером" у "Александрии" и стал чемпионом. Динамовец Алексей Михайличенко вырвал в скандальном матче три очка у "Колоса". А в воскресенье "Заря" обыграла "Десну" в 27 туре и продолжает борьбу с "Динамо" за путевку в Лигу чемпионов. Именно успех Виктора Скрипника с луганской командой Всеукраинской объединение тренеров посчитало самый значимым и назвало его лучшим.

Специалисты оценили мастерство работы с кадрами, тренерское умение, преодоление трудностей и результат на пять баллов. Лишь немногим подвела Скрипника нестабильность в выступлениях, за что ему поставили "тройку". Однако даже так Виктор оказался тренером минувшего игрового дня.

Вчера стало известно, что судья матча "Заря" – "Динамо" отстранен от работы.

В тренде
"Каждое чемпионство дается все труднее": как "горняки" усложнили себе жизнь на пути к титулу

Смотрите, как "Заря" сражалась с "Александрией" после паузы в чемпионате Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник лучший тренер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент "Олимпика" хочет купить стадион "Черноморец" и перевезти командуЧУ по футболу
"Колос" – "Шахтер": онлайн матча украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Александрия": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Нечего окна бить: во Львовской области футбольного хулигана оштрафовали на приличную сумму
Нечего окна бить: во Львовской области футбольного хулигана оштрафовали на приличную суммуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять