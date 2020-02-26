Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Чемпиону мира разрешили сыграть против "Динамо" в чемпионате Украины

26 февраля, 17:20

Киевляне объяснили условия аренды своих игроков в "Днепр-1"

Киевское "Динамо" разрешило чемпиону мира U-20 Владиславу Супряге сыграть против них в матче 20-го тура чемпионата Украины. Напомним, нападающий принадлежит киевлянам, но на правах аренды выступает за "Днепр-1". Кстати, ранее Денис Попов раскрыл премии, которые заплатили сборникам за выигрыш молодежного ЧМ по футболу.

А вот второму динамовцу из "Днепр-1" Сергею Булеце выйти на поле против родного клуба не разрешили. Такие условия арендного соглашения чемпиона мира U-20, говорится в заявлении киевлян.

Супряга провел в текущем сезоне 14 матчей в чемпионате Украины и еще один – в Кубке, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. На счету Булецы два гола в 19 матчах во всех турнирах, а также две результативные передачи.

Реклама

Смотрите, как "Днепр-1" завершал первую часть сезона:

В тренде
Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Матч 20-го тура Премьер-лиги "Днепр-1" – "Динамо" состоится 28 февраля в Днепре на "Днепр-Арене". Матч начнется в 19:00. На данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от "Шахтера" на 14 очков, и опережает "Зарю" на два балла.

"Днепр-1" занимает восьмое место и практически не имеет шансов побороться за первую шестерку – впереди у них матчи против "Динамо" и "Шахтера", где зацепиться за очки будет крайне трудно.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
18
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Днепр-1

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Защитник сборной Украины уехал из
Защитник сборной Украины уехал из "Шахтера" в польскую команду-середнякЧУ по футболу
"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в ХарьковеЧУ по футболу
Киевское
Киевское "Динамо" решило закрыть клубный журнал на 19-м году изданияЧУ по футболу
"Шахтер" – "Десна": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Откровения Олега Блохина:
Откровения Олега Блохина: "Я угробил "Динамо"? У меня не получилось"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...