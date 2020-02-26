Чемпиону мира разрешили сыграть против "Динамо" в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" разрешило чемпиону мира U-20 Владиславу Супряге сыграть против них в матче 20-го тура чемпионата Украины. Напомним, нападающий принадлежит киевлянам, но на правах аренды выступает за "Днепр-1". Кстати, ранее Денис Попов раскрыл премии, которые заплатили сборникам за выигрыш молодежного ЧМ по футболу.

А вот второму динамовцу из "Днепр-1" Сергею Булеце выйти на поле против родного клуба не разрешили. Такие условия арендного соглашения чемпиона мира U-20, говорится в заявлении киевлян.

Супряга провел в текущем сезоне 14 матчей в чемпионате Украины и еще один – в Кубке, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. На счету Булецы два гола в 19 матчах во всех турнирах, а также две результативные передачи.

Реклама

Смотрите, как "Днепр-1" завершал первую часть сезона:

В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Матч 20-го тура Премьер-лиги "Днепр-1" – "Динамо" состоится 28 февраля в Днепре на "Днепр-Арене". Матч начнется в 19:00. На данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от "Шахтера" на 14 очков, и опережает "Зарю" на два балла.

"Днепр-1" занимает восьмое место и практически не имеет шансов побороться за первую шестерку – впереди у них матчи против "Динамо" и "Шахтера", где зацепиться за очки будет крайне трудно.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама