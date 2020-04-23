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"Черноморец" едва не подписал победителя Лиги чемпионов, который просил рядовую зарплату

23 апреля, 21:28

Елена Павлова

Президент одесской команды думал о подписании Глеба где-то неделю

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб несколько лет назад был очень близок к тому, чтобы подписать контракт с одесским "Черноморцем" и выступать в чемпионате Украины. О несостоявшемся переходе победителя Лиги чемпионов рассказал бывший белорусский наставник "моряков" Олег Дулуб. Ранее мы писали, что Милевскому могут подсунуть виновника последних неудач "Динамо".

"По деньгам – Глеб просил зарплату, может чуть выше среднестатистической в первой команде "Черноморца". Я озвучил это президенту Климову, он где-то неделю думал, но все же не срослось", – рассказал Дулуб, который работал в Одессе в 2017 году.

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Напомним, что Глеб известен по выступлениям за немецкий "Штутгарт", лондонский "Арсенал" и каталонскую "Барселону". Именно в составе испанского клуба белорусский футболист выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.

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Смотрите, как Александр Глеб был удален в матче сборных Беларуси и Болгарии

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Черноморец Одесса подписание Олег Дулуб Александр Глеб

Источник: Football.ua

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