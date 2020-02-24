"Четыре года и отлучение от спорта": чиновник озвучил все варианты наказаний по допинг-делу Беседина

Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал, как может быть наказан форвард "Динамо" Артем Беседин, погоревший на допинг-контроле после матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4). 24 февраля в УЕФА должно состояться разбирательство по футболисту.

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"Нельзя находиться на одном тренировочном мероприятии вместе с командой. Вы можете тренироваться, но в другом помещении, месте, но не вместе с командой, если это командный вид спорта, – рассказал программе "Великий футбол" Ярослав Кручек. – Если становится известным факт, что лицо из спортивного окружения назначило запрещенное вещество, начнется параллельное дело – обвинение врача в нарушении антидопингового правила. Оно будет идти отдельно, с другим набором свидетелей, объяснений и т.д. Наказание для врачей – отстранение от спортивной деятельности. Он не сможет быть врачом в спорте"

Артем Беседин / Фото: Facebook

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"Для футболиста наказание: минимум – предупреждение, максимум – пожизненное. Если это второе нарушение антидопингового правила, то – пожизненное отстранение. Если первое нарушение, 4 года – это максимальные санкции", – отметил Ярослав Кручек

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис, оценивая ситуацию с Артемом Бесединым, заявил: "Он нам необходим. Мы будем за него бороться. Я не знаю, что он принимал".

Обзор матча "Мальме" – "Динамо" (4:3), после которого "погорел" Беседин

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