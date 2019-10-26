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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Четыре гола, удаление и пенальти: как "Заря", балуясь, разбила в пух и прах "Ворсклу"

26 октября, 22:15

За весь матч полтавская команда не нанесла ни одного удара в створ ворот луганчан. Похоже, "Ворскле" светит вылет

"Заря" празднует победу

"Заря" празднует победу / Фото: Facebook

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Победой над "Ворсклой" (4:0) "Заря" подтвердила готовность побороться в этом сезоне за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Тогда как перед перед полтавчанами замаячил вылет в Первую лигу. Как мы писали, в 12-м туре украинской Премьер-лиги принадлежащие "Динамо" Русин и Леднев разгромили "Ворсклу", выведя "Зарю" на третью строчку.

На двоих у этих игроков стало уже 11 голов в этом чемпионате, что заставляет болельщиков "Динамо" снова задаться вопросом: почему "Динамо" они оказались не нужны, но при этом так блещут у Виктора Скрипника?

Обзор матча "Заря" – "Ворскла" (4:0)

Отметим, что матч "Заря" – "Ворскла" ознаменовался удалением в составе полтавчан, 11-метровым в пользу луганчан, а также тем фактом, что за весь поединок гости не сумели нанести ни одного удара в створ ворот хозяев.

СТАТИСТИКА МАТЧА "ЗАРЯ" – "ВОРСКЛА"

Заря – Ворскла – 4:0
Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (с пенальти), Кабаев, 61, Леднев, 77
Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко (Белый, 60) – Иванисеня (Хомченовский, 72) – Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 46) – Кабаев, Русин
Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Баенко, Мельничук – Челядин – Стрижак (Кравченко, 81), Васин, Луизао (Мартыненко, 60), Ребенок – Коломоец (Козыренко, 66)
Предупреждения: Леднев – Баенко, Мельничук, Васин
Удаление: Баенко, 56 (повторное предупреждение)

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"Когда выигрываешь 4:0, то кажется, что все было легко. Но, чтобы этого достичь, нужно кропотливо работать. Игра нам давалась. В конце даже чуть-чуть, может быть, баловались. Леднев? Мы им довольны. Поэтому он и играл с первых минут. У нас хорошая конкуренция. По Богдану Михайличенко... В эпизоде с пенальти был прямой стык в колено Богдану. Надеемся, ничего серьезного нет. Относительно Назария Русина скажу, что все в порядке. Я бы желал, чтобы ребята всегда так играли. Чтобы я чувствовал себя, как сегодня. Была такая встреча в Киеве, когда мы встречались с "Олимпиком". Более-менее спокойные матчи. Мы достаточно самокритичные. И хвалим, и ругаем. Но за этот матч нужно больше хвалить, чем ругать", – заявил после победы над "Ворсклой" главный тренер "Зари" Виктор Скрипник

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"Анализировать матч не совсем хочется. Нужно посмотреть. Тем не менее, пропустили мяч, спорный пенальти, остались в меньшинстве. Да, это стечение обстоятельств. Много молодежи вливается. Поэтому тяжело это все нам дается. Болельщики требуют результата. Спрашивают, почему все так складывается и получается. Много обстоятельств. Не можем забить. В завершающей стадии не получается, как хочется. Когда пропускаешь один, второй, третий гол, то срабатывают эмоции. Это такое состояние, которое ты не контролируешь. Стараешься играть агрессивно, но это переходит в желтую карточку. А по удалению, арбитр принял такое решение", – заявил после разгрома от "Зари" главный тренер "Ворсклы" Виталий Косовский

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДинамоДинамоДин
11
7
2
2
23
7
16
23
Забитые 23
Пропущеные 7
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
3
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
4
ДеснаДеснаДес
11
6
2
3
15
6
9
20
Забитые 15
Пропущеные 6
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
11
6
1
4
14
13
1
19
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В Н В
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
16
-9
8
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П

Смотрите, как в другом субботнем матче УПЛ "Олимпик" переиграл "Днепр-1"

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видео голов чемпионат Украины Заря Луганск Ворскла Полтава

Источники: Сегодня|Спорт , Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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