Что грозит Украине, если красную карточку Тайсону оставят в силе: заявление международной федерации

Капитан "Шахтера" Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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История с расистским скандалом на матче "Шахтер" – "Динамо" продолжает набирать обороты. Сегодня появился полный текст письма, в котором Международная федерация профессиональных футболистов (FIFPro) призывает Украинскую ассоциацию футбола отменить красную карточку Тайсону, предъявленную капитану "горняков" после того, как он, в ответ на обезьяноподобные "уханья" из сектора ультрас "Динамо", показал фанатам киевлян средний палец. Согласно заявлению FIFPro, если красную карточку Тайсону не отменить, мир не поймет.

"Уважаемый господин Павелко, – говорится в письме FIFPro, адресованном главе Украинской ассоциации футбола. – Мы пишем вам от лица Международного союза футболистов, а также Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, чтобы выразить нашу глубочайшую обеспокоенность инцидентом вокруг игрока Тайсона Барселлоса Фреды в матче между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в прошлое воскресенье. Как вам известно, миллионы людей по всему миру видели тревожные изображения Тайсона, получающего красную карточку, когда он потерял самообладание из-за расистских оскорблений в его адрес от болельщиков Динамо Киев. Он начал плакать из разочарования, когда покидал поле. Уверены, вы разделяете нашу обеспокоенность произошедшим"

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"Как представители профессиональных футболистов, мы просим вас символически отменить красную карточку, полученную Тайсоном, чтобы он не отбывал дисквалификацию. Любое его наказание передаст неправильное послание от футбольного сообщества, страны Украины и ее народа в отношении расизма, – говорится в письме Международной федерации профессиональных футболистов. – Мы также любезно просим, чтобы ваша организация провела расследование обстоятельств, приведших к инциденту. Мы хотели бы знать, были ли уведомлены судьи о расистских оскорблениях со стороны болельщиков по ходу матча и рассматривали ли они остановку игры в качестве предупредительной меры"

"Будем благодарны, если вы будете держать нас в курсе о ходе расследования, чтобы мы могли более эффективно сотрудничать с ФИФА, УЕФА и другими футбольными властями в борьбе с расизмом на футбольных стадионах, а также помогали защищать игроков от дискриминации. Мы полностью уверены, что у нас общие интересы в сердце. Ждем сообщения от вас о сотрудничестве", – заключили FIFPro в своем письме, адресованном руководителю Украинской ассоциации футбола

Как мы писали ранее, расизмом на "Украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело. Ход этой работы находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

При этом сами ультрас "Динамо", комментируя обвинения в расизме, заявили: "Это была акция в поддержку пятнистых сов. Как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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