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Что заставило танцевать капитана сборной Украины: неожиданный талант Андрея Пятова

10 мая, 16:59

Елена Павлова

Вратарь донецкого "Шахтера" выложил редкое видео со своей семьей

На карантине некоторые спортсмены раскрываются с новой стороны и делают то, что никогда не делали. Например, вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов оказался неплохим танцором. Сначала Пятов принял участие в "руханке" для школ, а теперь выложил редкое видео, где он танцует вместе со своей семьей.

"Наш папа будет танцевать! Заставим, если что", – сделала анонс для ролика жена вратаря Юлия Пятова. "Что не сделаешь ради любимой дочери", – ответил Андрей, окруженный не только женой, но и двумя дочерьми.

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А позже Пятов в шутку предложил танцевальный мастер-класс полузащитнику "Шахтера" Виктору Коваленко, который оставил смайлик под публикацией: "Хочешь, тебя научим?" "Андрей, я готов, дайте время", – в тон вратарю отреагировал Коваленко.

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Ранее мы также писали, что вратарь "Шахтера" задумался о смене профессии после карьеры футболиста.

"Наверное, я хотел бы стать тренером. Но нужно все взвесить, пройти курсы, получить лицензию, подучиться. Тогда уже я смогу определить, готов ли я стать тренером и каким тренером. Наверное, более готов стать тренером по вратарям. Но когда закончу и пойду на курсы, может, у меня мнение поменяется. Тот же Александр Шовковский в сборной не как тренер по вратарям, а помощник Шевченко. У него другие обязанности", – сказал Пятов.

Смотрите откровенное интервью голкипера "Шахтера" Андрея Пятова

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