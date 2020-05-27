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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Что ждет чемпионат Украины по футболу, если в команде найдут зараженного коронавирусом

27 мая, 19:01

Елена Павлова Елена Павлова

Президент УАФ рассказал, что удалось добиться присутствия на матче 200 человек

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как руководство Премьер-лиги будет действовать, если в команде обнаружится коронавирус. Ранее мы сообщали, что из-за пандемии в Первой лиге Украины готовят финиш в беспрецедентном формате.

"Карантин не закончен, пандемия не прошла. Есть очень большая ответственность за здоровье спортсменов, арбитров и всех, кто причастен к возврату футбола. Должны понимать, что те жесткие решения, которые принимаются Кабмином и МОЗ, мы обязаны выполнять, чтобы через время футбол вернулся в полном объеме со зрителями на стадионах. Мы очень хотим, чтобы в сентябре, октябре и ноябре были матчи сборных и проходили они с болельщиками", – рассказал Павелко.

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"Главное, чего мы добились – это присутствие на матче 200 человек. Долго длились совещания, но мы настаивали на цифре 200. Мы понимаем, насколько разные условия в городах и стадионах, в том числе и для телекартинки нужно больше персонала. Также был вопрос проведения тестирования раз в 14 дней. Мы провели тестирование всех арбитров, чтобы они были готовы к работе на матчах", – отметил глава УАФ.

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Андрей Павелко

Андрей Павелко

"В случае выявления заболевания не будет остановлен тур и все команды не уйдут на карантин. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимания опыт других стран, где правительство требовало ухода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, поэтому лишь зараженный игрок будет помещен на карантин. Решения по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько заболевший был вовлечен", – приводит слова функционера Футбол 1/2/3.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тестирование футболист чемпионат Украины коронавирус премьер-лига Андрей Павелко

Источник: Канал Футбол

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