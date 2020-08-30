"Чтобы труд оценивался по достоинству": футболисты и тренеры поздравили с Днем шахтера

В последнее воскресенье лета в Украине отмечают День шахтера. В этом году праздник выпал на 30 августа. Игроки и тренерский штаб донецкого "Шахтера", а также другие известные футболисты страны поздравили всех причастных к этому празднику.
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Главный тренер "горняков" Луиш Каштру записал видеообращение, попутно поздравив дончан с Днем города.
"Дорогие болельщики! Поздравляю вас с Днем города Донецка и Днем шахтера! Знаю, что это очень важный день для всех. Огромная честь и радость представлять имя города и эмблему "Шахтера". Профессия горняка очень сложна и ответственна, она приносит большую пользу обществу.
Крепко вас всех обнимаю, дорогие друзья!", – отметил Каштру в своем Instagram.
Присоединился к Каштру и его ассистент Витор Северино.
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов в своем поздравлении обратился к истории:
"Праздник основателей клуба. Сегодня День шахтера. В далеком 1936 году люди именно этой профессии создали команду угольщиков Донбасса. Первое название команды было "Стахановец", но уже в средине 1940-х годов появился привычный нам "Шахтер". С праздником! Пусть вам работается без аварий и травм".
В своих сторис в Instagram поздравили всех с Днем шахтера вратарь донецкого клуба и сборной Украины Андрей Пятов и его партнер по команде Тарас Степаненко.
В вскоре к ним присоединился и защитник Валерий Бондарь.
Вспомнил про праздник и бывший защитник "Шахтера", телеэксперт Вячеслав Шевчук:
"С Днем города, Донецк! С Днем шахтера, горняки! В этот день хочу пожелать всем дончанам мира и благополучия. Чтобы "Донбасс Арена" снова открыла свои двери и наполнилась атмосферой радости, тепла и детским смехом. Хочу пожелать всем шахтерам здоровья, крепости духа и стойкости, чтобы ваши руки не знали усталости, а ваш труд оценивался по достоинству!"
А бразильский полузащитник Алан Патрик в своем поздравлении назвал Донецк "своим милым украинским городом".
Виталий Виценец уже завершил карьеру из-за проблем с коленом, но поддержал бывших партнеров и присоединился к пожеланиям.
Не мог пройти мимо Дня шахтера коренной дончанин, бывший нападающий "горняков" Андрей Воробей.
Настоящее признание в любви написал украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий:
"Ты знаешь, как я люблю тебя, Донецк! Я всегда буду ждать нашей встречи! С твоим днем, родной! С Днем Шахтера, мои земляки!"
Смотрите, как в прошлом году в Украине отмечали День шахтера
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