"Чтобы труд оценивался по достоинству": футболисты и тренеры поздравили с Днем шахтера

В последнее воскресенье лета в Украине отмечают День шахтера. В этом году праздник выпал на 30 августа. Игроки и тренерский штаб донецкого "Шахтера", а также другие известные футболисты страны поздравили всех причастных к этому празднику.

Реклама

Читайте также: "Шахтер" – в ТОП-5 лучших команд Европы после рестарта сезона

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру записал видеообращение, попутно поздравив дончан с Днем города.

"Дорогие болельщики! Поздравляю вас с Днем города Донецка и Днем шахтера! Знаю, что это очень важный день для всех. Огромная честь и радость представлять имя города и эмблему "Шахтера". Профессия горняка очень сложна и ответственна, она приносит большую пользу обществу.

Крепко вас всех обнимаю, дорогие друзья!", – отметил Каштру в своем Instagram.

INSTAGRAM

Присоединился к Каштру и его ассистент Витор Северино.

INSTAGRAM

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов в своем поздравлении обратился к истории:

"Праздник основателей клуба. Сегодня День шахтера. В далеком 1936 году люди именно этой профессии создали команду угольщиков Донбасса. Первое название команды было "Стахановец", но уже в средине 1940-х годов появился привычный нам "Шахтер". С праздником! Пусть вам работается без аварий и травм".

INSTAGRAM

Реклама

В своих сторис в Instagram поздравили всех с Днем шахтера вратарь донецкого клуба и сборной Украины Андрей Пятов и его партнер по команде Тарас Степаненко.

В вскоре к ним присоединился и защитник Валерий Бондарь.

Реклама

Вспомнил про праздник и бывший защитник "Шахтера", телеэксперт Вячеслав Шевчук:

INSTAGRAM

"С Днем города, Донецк! С Днем шахтера, горняки! В этот день хочу пожелать всем дончанам мира и благополучия. Чтобы "Донбасс Арена" снова открыла свои двери и наполнилась атмосферой радости, тепла и детским смехом. Хочу пожелать всем шахтерам здоровья, крепости духа и стойкости, чтобы ваши руки не знали усталости, а ваш труд оценивался по достоинству!"

А бразильский полузащитник Алан Патрик в своем поздравлении назвал Донецк "своим милым украинским городом".

INSTAGRAM

Виталий Виценец уже завершил карьеру из-за проблем с коленом, но поддержал бывших партнеров и присоединился к пожеланиям.

Не мог пройти мимо Дня шахтера коренной дончанин, бывший нападающий "горняков" Андрей Воробей.

Реклама

Настоящее признание в любви написал украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий:

"Ты знаешь, как я люблю тебя, Донецк! Я всегда буду ждать нашей встречи! С твоим днем, родной! С Днем Шахтера, мои земляки!"

INSTAGRAM

Смотрите, как в прошлом году в Украине отмечали День шахтера

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама