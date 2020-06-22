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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чудо в украинском футболе: игроки "Олимпика" вылечились от коронавируса за два дня

22 июня, 20:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тестирование в другой клинике показало, что в клубе все здоровы

Футболисты донецкого "Олимпика", у которых были положительные результаты тестов на коронавирус всего два дня назад, повторно прошли тестирование, сообщает "Футбол NEWS". По информации источника, их результаты оказались отрицательными.

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Такое быстрое исцеление можно было бы назвать чудом, но объяснение намного проще – в этот раз тестирование игроки проходили в другой клинике.

Тем не менее, как мы писали ранее, матч "Олимпика" против "Карпат" в 27-м туре чемпионата Украины был перенесен на неопределенный срок.

На данный момент донецкий клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Карпаты" занимают последнее место во второй шестерке, но сыграли на три матча меньше, так как тоже страдали от коронавируса и вынуждены были всей командой уйти на карантин.

Ранее мы писали, что президент донецкого "Олимпика" озвучил планы о переезде клуба в Одессу. Владислав Гельзин планирует серьезно изменить жизнь команды Премьер-лиги.

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Смотрите, как "Олимпик" играл в предыдущем туре:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины коронавирус Олимпик Донецк

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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