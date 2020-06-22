Чудо в украинском футболе: игроки "Олимпика" вылечились от коронавируса за два дня

Тестирование в другой клинике показало, что в клубе все здоровы

Футболисты донецкого "Олимпика", у которых были положительные результаты тестов на коронавирус всего два дня назад, повторно прошли тестирование, сообщает "Футбол NEWS". По информации источника, их результаты оказались отрицательными.

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Такое быстрое исцеление можно было бы назвать чудом, но объяснение намного проще – в этот раз тестирование игроки проходили в другой клинике.

Тем не менее, как мы писали ранее, матч "Олимпика" против "Карпат" в 27-м туре чемпионата Украины был перенесен на неопределенный срок.

На данный момент донецкий клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Карпаты" занимают последнее место во второй шестерке, но сыграли на три матча меньше, так как тоже страдали от коронавируса и вынуждены были всей командой уйти на карантин.

Ранее мы писали, что президент донецкого "Олимпика" озвучил планы о переезде клуба в Одессу. Владислав Гельзин планирует серьезно изменить жизнь команды Премьер-лиги.

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Смотрите, как "Олимпик" играл в предыдущем туре:

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