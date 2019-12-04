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Цыганков и Мораес, посторонитесь: лучшим в Украине в ноябре признали футболиста "Карпат"

4 декабря, 16:41

Егор Назарина в последнем месяце осени забил три мяча и сделал одну голевую передачу

Егор Назарина

Егор Назарина / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

В среду Украинская премьер-лига назвали лучших тренера и игрока по итогам ноября. Как мы писали сегодня ранее, лучшим наставником признали Висенте Гомеса из "Олимпика". Довольно необычным оказался и выбор футболиста.

В конкурсе, организованном УПЛ, принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура". В ноябре такими становились Кирилл Ковалец ("Александрия"), Егор Назарина ("Карпаты") и Жуниор Мораес ("Шахтер"). Кроме того, экспертный совет лиги допустил к участию еще нескольких футболистов, которые отличались стабильностью в ноябре и заслужили право быть среди лучших: Виктора Цыганкова ("Динамо"), Шахаба ("Олимпик"), Сергея Кривцова ("Шахтер"), Владислава Кочергина и Владлена Юрченко ("Заря"). В итоге лучшим в голосовании оказался 22-летний Назарина, арендованный львовским клубом у бельгийского "Антверпена". Вспомним, как он забил курьезный гол дальним ударом между ног вратарю "Олимпика".

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За Егора свои голоса отдали 40 процентов респондентов, за Цыганкова – 20, за Мораеса – 13, за Юрченко – 10.

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