Цыганков получил в "Динамо" нового тренера и начал учиться стрелять

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков показал свое новое спортивное хобби, которым он увлекся в отпуске. Ранее легендарный тренер "Динамо" раскритиковал игру команды и заявил, что Цыганков – никакой.

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В своем Instagram Цыганков выложил фото c луком, из которого он пытался поразить мишень с секторами. Для этого у футболиста киевской команды оборудована специальная площадка. На вопрос, попал ли он уже в "десятку", Виктор ответил, что пристреливается пока что. В качестве спортивной формы полузащитник выбрал майку самой титулованной команды НБА "Бостон Селтикс".

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Напомним, что накануне президент "Динамо" Игорь Суркис объявил имя нового тренера "Динамо". Им стал 74-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в свое время 12 лет тренировал донецкий "Шахтер".

Также мы сообщали, что "Суркис согласен продать Цыганкова" и названа сумма. С учетом реалий карантина, главную звезду киевского клуба могут отпустить за 15 млн евро плюс бонусы.

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