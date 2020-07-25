Дебютант Премьер-лиги разнес "Днепр-1" и стал финалистом плей-офф в первом матче со зрителями

Дебютант украинской Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки стал первым финалистом плей-офф за последнюю путевку в Лигу Европы. На поле НСК "Олимпийский" в Киеве худшая команда верхней шестерки переиграла победителя нижней и обладателя Кубка Престижа чемпионата Украины "Днепр-1" со счетом 4:1.

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Счет на 22-й минуте открыл Павел Ориховский, который успел освободиться от опеки защитников "Днепра-1", принял навес с правого фланга от Дениса Антюха и головой с 11-метровой отметки пробил Клищука.

А всего через две минуты счет в пользу "Колоса" удвоил уже сам Денис Антюх, который откликнулся на передачу со своей половины поля и в окружении днепрян отправил мяч мимо голкипера.

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После перерыва "Днепр-1" сократил отставание не без доли везения. На 48-й минуте Волынец пытался отбить удар Супряги головой, но от бедра кипера мяч залетел в его же ворота – автогол.

Антюх снова вернул преимущество "Колоса" в два гола, оформив дубль на 50-й минуте после ошибки Клищука на выходе.

Точку на 87-й минуте поставил Морозко, который довел счет до разгромного, завершив контратаку голом – 4:1. А в эти минуты начинается второй полуфинал "Александрия" – "Мариуполь" и его победитель встретится 29 июля с "Колосом", чтобы определить обладателя последней путевки в Лигу Европы.

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Матч "Колос" – "Днепр-1" на НСК "Олимпийский" посетило 2 915 болельщиков. Это первый в Украине поединок со зрителями на стадионе с 11 марта, когда прошло три встречи 1/4 финала Кубка Украины. Напомним, что Минздрав перед матчами плей-офф разрешил заполнять стадионы на 25% с соблюдением дистанции и прочих мер карантинного режима.

Смотрите, как "Колос" обыграл киевское "Динамо" в последнем туре чемпионата Украины:

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