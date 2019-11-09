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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Дебютный гол Самбрано помог "Динамо" U21 сыграть вничью с "Шахтером" U21

9 ноября, 15:25

Команды поделили очки в очном противостоянии

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В центральном матче чемпионата Украины U-21 встречались донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Этот поединок закончился со счетом 1:1.

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Отметим, что дебютный гол за киевлян забил Карлос Самбрано. В текущем сезоне он сыграл четыре матча за команду U-21 и дважды был в заявке первой команды на встречи УПЛ.

30-летний перуанец еще не дебютировал за первую команду "Динамо".

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"Шахтер" – "Динамо" – 1:1

Голы: Холод 37 – Самбрано 54

"Шахтер" U-21: Трубин, Меличенко, Семенихин (Муравский, 55), Витао, Павлиш, Крыськив (Кобак, 69), Приходько, Очеретько, Бондаренко (Чирук, 90), Холод (Гуров, 64), Мудрик (Духота, 85).

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"Динамо" U-21: Кучерук, Скорко, Кадири, Самбрано (Хондак, 86), Сидклей, Романчук (Ващишин, 90), Белошевский (Сирота, 71), Цитаишвили, Надольский (Сухоручко, 76), Янаков (Мащенко, 86), Исаенко.

Сейчас "Шахтер" занимает первое место в таблице с 32 очками, "Динамо" – на второй позиции с 31 баллом.

Напомним, что в ближайшее воскресенье, 10 ноября, взрослая команда "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера" в 14-м туре УПЛ, и Владимир Шепелев сможет принять участие в этом поединке. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видеопенальти в Украине.

Смотрите также обзор матча киевского "Динамо" с "Колосом" в УПЛ – 4:0

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Карлос Самбрано

Источник: Сегодня|Спорт

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