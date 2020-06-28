"Десна" – "Динамо": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 28 июня, в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина состоится одни из центральных матчей 28-го тура чемпионата Украины: черниговская "Десна" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 19:30. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДЕСНА" – "ДИНАМО"

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Обе команды продолжают вести борьбу за серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. "Динамо" опережает "Десну" на шесть очков и уже имеет два балла преимущества над "Зарей", которая вчера сыграла вничью с "Шахтером". Победа в сегодняшнем матче позволит подопечным Алексея Михайличенко фактически отцепить "Десну" от борьбы за "серебро" и оторваться от луганчан на пять баллов.

В текущем сезоне команды уже трижды пересекались, обменявшись победами на территории соперников. Сперва "Десна" шокировала киевлян победой на "Олимпийском" (2:1), а затем уже динамовцы огорчили черниговцев в их логове (1:0). В предыдущем матче в Киеве команды разошлись миром – 1:1. Всего же команды провели между собой шесть матчей: четыре раза побеждали киевляне, по разу были зафиксированы победа "Десны" и ничья.

Сегодня киевляне не смогут рассчитывать на ключевых защитников Дениса Попова и Виталия Миколенко. Также вне состава остаются Никита Бурда и Сергей Сидорчук. Зато Михайличенко взял с собой в Чернигов молодого защитника Александра Сироту, а также нападающего Ибрагима Каргбо. У "Десны" из-за дисквалификации матч пропустит Максим Имереков.

Отметим, что сегодняшний поединок обслужит Катерина Монзуль, а помогать ей будет Система видеопомощи арбитрам, поэтому можно ожидать как пенальти, так и удаления.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.68, на ничью – 4.10, на победу "Десны" – 4.60.

В предыдущем туре "Динамо" одержало тяжелую победу над "Колосом" в матче с четырьмя пенальти. А "Десна" уступила другому конкуренту за медали – "Заре".

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