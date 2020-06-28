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"Десна" – "Динамо": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

Воскресенье, 28 июня

Десна

19:30

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 28 июня, в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина состоится одни из центральных матчей 28-го тура чемпионата Украины: черниговская "Десна" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 19:30. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДЕСНА" – "ДИНАМО"

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Обе команды продолжают вести борьбу за серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. "Динамо" опережает "Десну" на шесть очков и уже имеет два балла преимущества над "Зарей", которая вчера сыграла вничью с "Шахтером". Победа в сегодняшнем матче позволит подопечным Алексея Михайличенко фактически отцепить "Десну" от борьбы за "серебро" и оторваться от луганчан на пять баллов.

В текущем сезоне команды уже трижды пересекались, обменявшись победами на территории соперников. Сперва "Десна" шокировала киевлян победой на "Олимпийском" (2:1), а затем уже динамовцы огорчили черниговцев в их логове (1:0). В предыдущем матче в Киеве команды разошлись миром – 1:1. Всего же команды провели между собой шесть матчей: четыре раза побеждали киевляне, по разу были зафиксированы победа "Десны" и ничья.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Сегодня киевляне не смогут рассчитывать на ключевых защитников Дениса Попова и Виталия Миколенко. Также вне состава остаются Никита Бурда и Сергей Сидорчук. Зато Михайличенко взял с собой в Чернигов молодого защитника Александра Сироту, а также нападающего Ибрагима Каргбо. У "Десны" из-за дисквалификации матч пропустит Максим Имереков.

Отметим, что сегодняшний поединок обслужит Катерина Монзуль, а помогать ей будет Система видеопомощи арбитрам, поэтому можно ожидать как пенальти, так и удаления.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.68, на ничью – 4.10, на победу "Десны" – 4.60.

В предыдущем туре "Динамо" одержало тяжелую победу над "Колосом" в матче с четырьмя пенальти. А "Десна" уступила другому конкуренту за медали – "Заре".

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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