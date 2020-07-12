"Десна" может сдержать "Шахтер": прогноз на ключевой матч 30-го тура чемпионата Украины

Аналитики предрекают победу донецкой команде, но преимущество у нее совсем небольшое

Сегодня в 30-м туре украинской Премьер-лиги черниговская "Десна", которая ведет борьбу за второе место в турнирной таблице и путевку в Лигу чемпионов, примет лучшую команду страны нынешнего сезона "Шахтер". Начало поединка на стадионе им.Ю.Гагарина начнется в 19:30. "Десна" – "Шахтер" онлайн-трансляция пройдет на нашем сайте с самыми яркими фото матча и комментариями ключевых моментов.

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Поскольку "Шахтер" планирует сыграть полудублирующим составом, то букмекеры отдают ему совсем небольшое преимущество. На победу "горняков" коэффициент – 2.25, на ничью – 3.60, на победу "Десны" – 2.90. Самый популярный исход на арене Гагарина – ничья 1:1 – 6.50. Дальше идет победа дончан со счетом 2:1 – 9.50.

Александр Филиппов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

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По мнению аналитиков контор, команде из Чернигова больше всех стоит бояться Жуниора Мораеса, если конечно, он выйдет сегодня на поле. Коэффициент на гол лучшего бомбардира Премьер-лиги (19 голов) – 2.15, а вот у хозяев самым опасным является Александр Филиппов (15 голов) – 2.30.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv.

Смотрите, как "Шахтер" и "Десна" играли между собой в предыдущем матче

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