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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Десна" неожиданно уступила дома "Александрии" и выбыла из борьбы за путевку в Лигу чемпионов

16 июля, 21:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Владимира Шарана добыли волевую победу, отомстив за домашнее поражение

В четверг вечером состоялись два интереснейших матча чемпионата Украины, в которых команды боролись за призовые места. В одном из них "Динамо" добыло волевую победу над "Зарей" и вышло на второе место. Черниговская "Десна" могла обойти луганскую команду, но потерпела несколько неожиданное поражение в родных стенах.

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Причем "Александрия" также продемонстрировала волю, отыгравшись со счета 0:1. У "Десны" же на восьмой минуте ударом головой после углового отличился эстонец Йоонас Тамм. Но еще в первом тайме, на 32-й минуте, Дмитрий Шастал с близкого расстояния восстановил равновесие.

После перерыва подопечные Владимира Шарана доказали свое преимущество на данный момент, отомстив за домашний разгром месячной давности 1:5. На 57-й минуте Богдан Мишенко вывел гостей вперед красивым ударом с разворота. На 61-й минуте Максим Задерака ударом головой после навеса с фланга поставил точку в поединке и оформил выездной успех "Александрии" со счетом 3:1. Смотрите обзор всего матча.

"Десна" осталась на четвертом месте с отставанием от "Зари" в два очка. "Александрия" завершит сезон пятой, но сегодня создала себе отличное настроение.

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Смотрите, как "Десна" громила "Александрию" в гостях месяц назад:

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