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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Десна" предложила доиграть чемпионат Украины в Киеве: "Шахтер" и "Динамо" не против

5 мая, 14:34

Александр Трикиша

Матчи первой шестерки Премьер-лиги предложили провести в одном городе

Черниговская "Десна" обратилась к Премьер-лиге с предложением провести остаток матчей первой шестерки чемпионата Украины в Киеве. Об этом сообщил президент черниговского клуба Владимир Левин на своей странице в Facebook. Отметим, что в Премьер-лиге осталось провести девять туров. Ранее мы писали, что президент предпоследней команды Премьер-лиги против расширения чемпионата Украины.

"Мы очень рады, что в борьбе с COVID-19 наметилась положительная динамика, и уже в скором времени спортивные клубы могут приступить к тренировкам, а затем и к возобновлению чемпионатов.

Но я уверен, что меры предосторожности все равно нужно очень строго соблюдать, и то же окончание сезона УПЛ провести с учетом всех обстоятельств.

Учитывая ограниченное количество времени, игры в условиях три через три, и формат самого турнира, уверенны, что матчи должны пройти в одном городе.

Мы были бы рады предложить для этого Чернигов, но в нашем городе нет инфраструктуры для шести клубов, также как в Запорожье и Александрии, а вот Киев идеальное для этого место – есть три сертифицированных стадиона, достаточно тренировочных баз и полей. И, к тому же, по сути три команды из шести уже находиться в Киеве ("Колос", "Шахтер", "Динамо"). Также немаловажный фактор – трансляторы. Смогут ли они обеспечить качественный продукт в условиях постоянных переездов? И это мы не говорим о системе VAR, которая у нас сейчас всего одна. Ну и главный аргумент – безопасность игроков, тренеров и официальных лиц матчей – пойдут ли им на пользу постоянные переезды? Не важно, будь это самолет, автобус или поезд. Потому давайте сделаем все правильно – мы должны учитывать все факторы, и доиграть чемпионат в одном городе, имея равные условия", – говорится в сообщении Левина.

Отметим, что в Киеве матчи чемпионата могут принимать три стадиона – НСК "Олимпийский", "Динамо" имени Валерия Лобановского и "Оболонь Арена". В первой шестерке выступают "Шахтер", "Заря", "Динамо", "Александрия" и "Колос". Вторую представляют "Днепр-1", "Мариуполь", "Львов", "Ворскла", "Олимпик" и "Карпаты". Также мы писали, что чемпионат Украины по футболу предлагают доиграть в двух городах по "немецкому" протоколу.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Интересно, что накануне журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter сообщил, что УПЛ в четверг рассмотрит вариант с доигрыванием чемпионата в двух городах.

"В четверг клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах. "Динамо", "Шахтер", "Десна" и "Колос" за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве. Здесь три полноценные арены. С коллективами нижнего эшелона не все так однозначно. Приоритет – доигрывать во Львове. Альтернатива – Днепр", – написал Бурбас.

Смотрите, как играет лидер чемпионата Украины "Шахтер":

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Киев чемпионат Украины премьер-лига Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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