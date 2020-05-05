"Десна" предложила доиграть чемпионат Украины в Киеве: "Шахтер" и "Динамо" не против

Черниговская "Десна" обратилась к Премьер-лиге с предложением провести остаток матчей первой шестерки чемпионата Украины в Киеве. Об этом сообщил президент черниговского клуба Владимир Левин на своей странице в Facebook. Отметим, что в Премьер-лиге осталось провести девять туров. Ранее мы писали, что президент предпоследней команды Премьер-лиги против расширения чемпионата Украины.

"Мы очень рады, что в борьбе с COVID-19 наметилась положительная динамика, и уже в скором времени спортивные клубы могут приступить к тренировкам, а затем и к возобновлению чемпионатов.

Но я уверен, что меры предосторожности все равно нужно очень строго соблюдать, и то же окончание сезона УПЛ провести с учетом всех обстоятельств.

Учитывая ограниченное количество времени, игры в условиях три через три, и формат самого турнира, уверенны, что матчи должны пройти в одном городе.

Мы были бы рады предложить для этого Чернигов, но в нашем городе нет инфраструктуры для шести клубов, также как в Запорожье и Александрии, а вот Киев идеальное для этого место – есть три сертифицированных стадиона, достаточно тренировочных баз и полей. И, к тому же, по сути три команды из шести уже находиться в Киеве ("Колос", "Шахтер", "Динамо"). Также немаловажный фактор – трансляторы. Смогут ли они обеспечить качественный продукт в условиях постоянных переездов? И это мы не говорим о системе VAR, которая у нас сейчас всего одна. Ну и главный аргумент – безопасность игроков, тренеров и официальных лиц матчей – пойдут ли им на пользу постоянные переезды? Не важно, будь это самолет, автобус или поезд. Потому давайте сделаем все правильно – мы должны учитывать все факторы, и доиграть чемпионат в одном городе, имея равные условия", – говорится в сообщении Левина.