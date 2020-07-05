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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Десна" разгромила "Колос" и обошла "Динамо": Тотовицкий забил "шедевр" прямым ударом с углового

5 июля, 18:59

Олег Люлька Олег Люлька

Благодаря победе над сельским клубом 5:1 Чернигов поднялся в турнирной таблице, потеснив команду Михайличенко

В Чернигове завершился матч 29-го тура чемпионата Украины между местной "Десной" и "Колосом" из села Ковалевка. Хозяева поля уверенно разгромили своего соперника со счетом 5:1, благодаря чему набрали столько же очков, как и "Динамо". Однако по лучшим личным встречам именно "Десна" заняла второе место, обойдя "Динамо", накануне проигравшее "Шахтеру" 2:3.

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Видео матча "Десна" – "Колос" (5:1)

"Десна" открыла счет в матче с "Колосом" уже на 9-й минуте, когда подачу Хлебаса головой замкнул Будковский. Затем наступил звездный час капитана черниговцев Фаворова, который записал в свой актив дубль. В конце первого тайма Денис отличился шикарным дальним ударом, а во второй половине поразил ворота "Колоса" с пенальти. Так счет стал 3:0.

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Ну а в конце поединка зрители увидели сразу три гола. Гол престижа у "Колоса" забил Кожушко, тогда как у "Десны" отличились Старенький и Тотовицкий. Причем последний забил прямым ударом с углового, закрутив мяч в ближний угол правой ногой. Гол-красавец!

"Десна" – "Колос" – 5:1
Голы: Будковский, 9, Фаворов, 37, 78 (с пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 – Кожушко, 89
"Десна": Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Фаворов – Картушов (Старенький, 68), Домбровский, Огиря, Кузык (Мостовой, 81) – Будковский (Тотовицкий, 80), Хлебас (Филиппов, 68)
"Колос": Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 46) – Смирный, Задоя (Кожушко, 68), Милько, Богданов (Антюх, 79), Морозко (Костышин, 46) – Лысенко (Бондаренко, 68)
Предупреждения: Фаворов, 31, Тотовицкий, 85 – Морозко, 21, Богданов, 43, Зозуля, 77

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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