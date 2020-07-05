"Десна" разгромила "Колос" и обошла "Динамо": Тотовицкий забил "шедевр" прямым ударом с углового

В Чернигове завершился матч 29-го тура чемпионата Украины между местной "Десной" и "Колосом" из села Ковалевка. Хозяева поля уверенно разгромили своего соперника со счетом 5:1, благодаря чему набрали столько же очков, как и "Динамо". Однако по лучшим личным встречам именно "Десна" заняла второе место, обойдя "Динамо", накануне проигравшее "Шахтеру" 2:3.

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Видео матча "Десна" – "Колос" (5:1)

"Десна" открыла счет в матче с "Колосом" уже на 9-й минуте, когда подачу Хлебаса головой замкнул Будковский. Затем наступил звездный час капитана черниговцев Фаворова, который записал в свой актив дубль. В конце первого тайма Денис отличился шикарным дальним ударом, а во второй половине поразил ворота "Колоса" с пенальти. Так счет стал 3:0.

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Ну а в конце поединка зрители увидели сразу три гола. Гол престижа у "Колоса" забил Кожушко, тогда как у "Десны" отличились Старенький и Тотовицкий. Причем последний забил прямым ударом с углового, закрутив мяч в ближний угол правой ногой. Гол-красавец!

"Десна" – "Колос" – 5:1

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 37, 78 (с пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 – Кожушко, 89

"Десна": Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Фаворов – Картушов (Старенький, 68), Домбровский, Огиря, Кузык (Мостовой, 81) – Будковский (Тотовицкий, 80), Хлебас (Филиппов, 68)

"Колос": Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 46) – Смирный, Задоя (Кожушко, 68), Милько, Богданов (Антюх, 79), Морозко (Костышин, 46) – Лысенко (Бондаренко, 68)

Предупреждения: Фаворов, 31, Тотовицкий, 85 – Морозко, 21, Богданов, 43, Зозуля, 77

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