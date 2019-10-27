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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Десна" разгромила "Львов" и подвинула "Динамо" в турнирной таблице

27 октября, 16:04

Команда Рябоконя не оставила шансов львовянам

Львов - Десна

Львов - Десна / Фото: ФК "Десна" Чернигов

В 12-м туре чемпионата Украины ФК "Львов" отыграл поединок с черниговской "Десной". Команда Владимира Мазяра проиграла со счетом 4:1.

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Гости вышли вперед уже на первой минуте. Денис Фаворов открыл счет, реализовав пенальти.

А уже Хлебас удвоил преимущество своей команды на девятой минуте с передачи Конопли.

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Под конец первого тайма Дегтярев замкнул передачу Калитвинцева с фланга и довел счет до разгромного.

Не успели команды выйти на вторую половину, как Хлебас на 46-й минуте оформил дубль. Дмитрий протащил мяч и пробил метров с 25 в угол ворот. 0:4

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Хозяева все-таки отыграли один гол. На 60-й минуте Ренан протащил мяч до штрафной, хлестко пробил, попав почти в крестовину. Мяч отлетел на Пернамбуко, который практически с лета поразил пустые ворота.

Кстати, Львовский клуб прервал серию из 798 минут без забитых мячей дома. Теперь это новый антирекорд чемпионатов Украины.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ДинамоДинамоДин
11
7
2
2
23
7
16
23
Забитые 23
Пропущеные 7
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
11
6
1
4
14
13
1
19
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В Н В
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

После этого поединка "Десна" вернулась на вторую строчку, набрав 23 бала. Львов с восемью очками остался на последнем месте.

Отметим, что на НСК "Олимпийский" состоится матч 12-го тура чемпионата Украины-киевское "Динамо" примет львовские "Карпаты". Мы проведем онлайн матча с видео голов и яркими фото.

Во вторник "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2), видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

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чемпионат Украины Десна Чернигов ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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