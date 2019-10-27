"Десна" разгромила "Львов" и подвинула "Динамо" в турнирной таблице

Львов - Десна / Фото: ФК "Десна" Чернигов

В 12-м туре чемпионата Украины ФК "Львов" отыграл поединок с черниговской "Десной". Команда Владимира Мазяра проиграла со счетом 4:1.

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Гости вышли вперед уже на первой минуте. Денис Фаворов открыл счет, реализовав пенальти.

А уже Хлебас удвоил преимущество своей команды на девятой минуте с передачи Конопли.

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Под конец первого тайма Дегтярев замкнул передачу Калитвинцева с фланга и довел счет до разгромного.

Не успели команды выйти на вторую половину, как Хлебас на 46-й минуте оформил дубль. Дмитрий протащил мяч и пробил метров с 25 в угол ворот. 0:4

Хозяева все-таки отыграли один гол. На 60-й минуте Ренан протащил мяч до штрафной, хлестко пробил, попав почти в крестовину. Мяч отлетел на Пернамбуко, который практически с лета поразил пустые ворота.

Кстати, Львовский клуб прервал серию из 798 минут без забитых мячей дома. Теперь это новый антирекорд чемпионатов Украины.

После этого поединка "Десна" вернулась на вторую строчку, набрав 23 бала. Львов с восемью очками остался на последнем месте.

Отметим, что на НСК "Олимпийский" состоится матч 12-го тура чемпионата Украины-киевское "Динамо" примет львовские "Карпаты". Мы проведем онлайн матча с видео голов и яркими фото.

Во вторник "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2), видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

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