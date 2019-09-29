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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Десна" разгромила на выезде "Мариуполь" и вернулась на второе место в Премьер-лиге

29 сентября, 15:51

Черниговский клуб отгрузил сопернику по два мяча в каждом из таймов

/ Фото: ФК "Десна" Чернигов

Черниговская "Десна" разгромила на выезде "Мариуполь" в матче 9-го тура чемпионата Украины и вернула себе вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Гости отгрузили сопернику четыре безответных мяча – по дублю оформили Дмитрий Хлебас и Александр Филиппов.

Благодаря этому дублю Филиппов вошел в число лучших бомбардиров текущего чемпионата и делит вторую строчку с Марлосом из донецкого "Шахтера" – у обоих по шесть мячей. Больше только у другого "горняка" Жуниора Мораеса (8 голов).

"Мариуполь" – "Десна" – 0:4
Голы: Хлебас (20, 67), Филиппов (21, 81)

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"Мариуполь": Гальчук, Корниенко (Горбунов, 46), Дава, Кирюханцев (Полегенько, 76), Чоботенко, Чурко (Кащук, 59), Танковский, Топалов, Мишнев, Вакула, Федорчук.

"Десна": Паст, Конопля, Фаворов, Гитченко, Имереков, Картушов, Мостовой, Кузик (Калитвинцев, 79), Огиря, Филиппов (Дегтярев, 87), Хлебас (Старенький, 85).

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Напомним, что в еще одном сегодняшнем матче "Динамо" встретится с "Днепр-1". В случае победы киевляне сравняются с "Десной" по очкам. Смотреть матч "Динамо" – "Днепр-1" можно на нашем сайте.

Напомним, посреди недели "Мариуполь" минимально уступил дома "Динамо":

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
9
5
2
2
13
4
9
17
Забитые 13
Пропущеные 4
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
4
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
5
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
8
МариупольМариупольМар
9
2
3
4
7
15
-8
9
Забитые 7
Пропущеные 15
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н Н В
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
0
7
7
16
-9
6
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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