"Десна" разгромила на выезде "Мариуполь" и вернулась на второе место в Премьер-лиге

Черниговская "Десна" разгромила на выезде "Мариуполь" в матче 9-го тура чемпионата Украины и вернула себе вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Гости отгрузили сопернику четыре безответных мяча – по дублю оформили Дмитрий Хлебас и Александр Филиппов.
Благодаря этому дублю Филиппов вошел в число лучших бомбардиров текущего чемпионата и делит вторую строчку с Марлосом из донецкого "Шахтера" – у обоих по шесть мячей. Больше только у другого "горняка" Жуниора Мораеса (8 голов).
"Мариуполь" – "Десна" – 0:4
Голы: Хлебас (20, 67), Филиппов (21, 81)
"Мариуполь": Гальчук, Корниенко (Горбунов, 46), Дава, Кирюханцев (Полегенько, 76), Чоботенко, Чурко (Кащук, 59), Танковский, Топалов, Мишнев, Вакула, Федорчук.
"Десна": Паст, Конопля, Фаворов, Гитченко, Имереков, Картушов, Мостовой, Кузик (Калитвинцев, 79), Огиря, Филиппов (Дегтярев, 87), Хлебас (Старенький, 85).
Напомним, что в еще одном сегодняшнем матче "Динамо" встретится с "Днепр-1". В случае победы киевляне сравняются с "Десной" по очкам. Смотреть матч "Динамо" – "Днепр-1" можно на нашем сайте.
Напомним, посреди недели "Мариуполь" минимально уступил дома "Динамо":
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