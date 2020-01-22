"Десна" рвется к медалям: черниговский клуб объявил о двух новичках

/ Фото: ФК "Десна" Чернигов

Черниговская "Десна" объявила о двух новичках – претендент на медали чемпионата Украины усилился полузащитником Андреем Тотовицким и Алексеем Гуцуляком. Оба игрока подписали с командой полноценные контракты Тотовицкий подписал двухлетний контракт, а Гуцуляком – на три сезона.

27-летний Тотовицкий начинал свою карьеру в "Динамо", а в 2010 году перебрался в "Шахтер". За первую команду горняков он практически не играл, выступая, в основном, по арендам. Он успел поиграть за "Мариуполь", "Зарю" и бельгийской "Кортрейк". В этом сезоне он ни разу не появился на поле в составе "Шахтера".

22-летний Гуцуляк является воспитанником "Карпат". За первую команду он провел более 100 матчей. В 2016 году пробовал свои силы в Испании, но закрепиться в "Вильярреале" не сумел и вернулся во львовский клуб.

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Смотрите, как "Десна" играла в первой половине сезона:

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