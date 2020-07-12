"Десна" – "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины

Сегодня чемпион Украины донецкий "Шахтер" пожалует в гости в Чернигов, где встретится с "Десной". Матч состоится в рамках 30-го тура Премьер-лиги и пройдет на стадионе имени Юрия Гагарина и начнется в 19:30. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Десна" – "Шахтер" смотреть онлайн можно с помощью нашей трансляции, а позже на сайте появится видеотрансляция.

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Если "Шахтеру" уже ничего не нужно в текущем сезоне Премьер-лиги, то "Десна" продолжает борьбу за серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. При этом, черниговцы являются фаворитами в этой гонке, где им конкурентами выступают "Заря" и "Динамо". Для этого им нужно выиграть все оставшиеся матчи, либо набрать больше очков, чем соперники. Кстати, "Заря" свой матч отчетного тура уже сыграла, а "Динамо" в параллельном матче сыграет с "Александрией". Онлайн "Александрия" – "Динамо" есть на нашем сайте.

Несмотря на то, что "Шахтер" сыграет сегодня полурезервным составом – в Чернигов не поехали Николай Матвиенко, Марлос и Жуниор Мораес, а Исмаили, Давид Хочолава, Маркос Антонио и Виктор Коваленко и Валерий Бондаренко находятся в лазарете – "горняки" остаются фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.33, на ничью – 3.48, на победу "Десны" – 2.88.

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Трансляция матча "Десна" – "Шахтер" пройдет на телеканале УНИАН, который доступен на сайте Oll.tv. В Интернете матч будет транслироваться на Youtube.

Напомним, что в предыдущей встрече команды выдали боевой поединок, когда "горняки" одержали победу со счетом 3:2 на "Олимпийском".

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