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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Десна" – "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины

12 июля, 14:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча 30-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня чемпион Украины донецкий "Шахтер" пожалует в гости в Чернигов, где встретится с "Десной". Матч состоится в рамках 30-го тура Премьер-лиги и пройдет на стадионе имени Юрия Гагарина и начнется в 19:30. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Десна" – "Шахтер" смотреть онлайн можно с помощью нашей трансляции, а позже на сайте появится видеотрансляция.

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Если "Шахтеру" уже ничего не нужно в текущем сезоне Премьер-лиги, то "Десна" продолжает борьбу за серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. При этом, черниговцы являются фаворитами в этой гонке, где им конкурентами выступают "Заря" и "Динамо". Для этого им нужно выиграть все оставшиеся матчи, либо набрать больше очков, чем соперники. Кстати, "Заря" свой матч отчетного тура уже сыграла, а "Динамо" в параллельном матче сыграет с "Александрией". Онлайн "Александрия" – "Динамо" есть на нашем сайте.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
4
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
30
8
6
16
23
45
-22
30
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н В В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Несмотря на то, что "Шахтер" сыграет сегодня полурезервным составом – в Чернигов не поехали Николай Матвиенко, Марлос и Жуниор Мораес, а Исмаили, Давид Хочолава, Маркос Антонио и Виктор Коваленко и Валерий Бондаренко находятся в лазарете – "горняки" остаются фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.33, на ничью – 3.48, на победу "Десны" – 2.88.

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Трансляция матча "Десна" – "Шахтер" пройдет на телеканале УНИАН, который доступен на сайте Oll.tv. В Интернете матч будет транслироваться на Youtube.

Напомним, что в предыдущей встрече команды выдали боевой поединок, когда "горняки" одержали победу со счетом 3:2 на "Олимпийском".

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чемпионат Украины Шахтер Донецк где смотреть Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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