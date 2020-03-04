"Десна" совершила камбэк и обыграла "Олимпик" в гостях

В 21-м туре чемпионата Украины "Десна" в гостях обыграла "Олимпик" – 2:1. Максим Дегтярев уже на четвертой минуте открыл счет, замкнув головой фланговый навес. Через две минуты Александр Филиппов сравнял счет, перебросив вратаря после передачи Фаворова. Во втором тайме Леван Арвеладзе на 76-й минуте вывел черниговцев вперед прямым ударом со штрафного.

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Голы: 1:0 – 4 Дегтярев, 1:1 – 6 Филиппов, 1:2 – 76 Арвеладзе.

"Олимпик" – Крынский, Зотько, Снурницын, Цымбалюк, Литвин, Кравченко, Ксенз, Политыло (Балашов, 81), Завийский (Кравчук, 64), Тейшейра (Захеди, 58), Дегтярев.

"Десна" – Паст, Конопля (Картушов, 72), Гитченко, Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 78), Мостовой, Арвеладзе, Калитвинцев, Тамм, Филиппов (Ермаков, 86).

Предупреждения: Филиппов (10), Кравченко (33), Дегтярев (40), Литвин (50), Тамм (70), Будковский (84), Паст (90).

Ранее мы рассказывали, что игрок "Мариуполя" шикарно "нарисовал" нарушение: судья повелся и вручил сопернику желтую карточку. Ибрагиму Кане показали предупреждение за несуществующий фол.

Смотрите, как "Шахтер" в предыдущем туре уступил "Ворскле":

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