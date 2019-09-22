Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Десна" сыграет с "Шахтером": стартовые составы команд на матч УПЛ

22 сентября, 13:27

Поединок лидеров УПЛ

Десна - Шахтер

Десна - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура чемпионата Украины "Десна" – "Шахтер". Будет доступен онлайн матча "Десна" – "Шахтер".

"Десна" Чернигов: Паст, Гитченко, Мостовой, Имереков, Д. Фаворов, Огиря, Калитвинцев, Картушов, А. Фаворов, Богданов, Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Кузык, Хлебас, Старенький, Дегтярев.

Читайте также: Букмекеры не верят в "Десну": прогноз матча УПЛ

Реклама

"Шахтер" Донецк: Пятов – Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат – Степаненко, Маркос Антонио – Тайсон, Тете, Марлос – Мораес.

Запасные: Шевченко, Бондарь, Коноплянка, Патрик, Коваленко, Соломон, Дентиньо.

В тренде
"Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, забив 5 голов за 18 минут
"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 8:0

Читайте также:где смотреть матч "Десна" – "Шахтер", который пройдет в Чернигове. Начало в 14:00.

В последнем матче команда Луиша Каштру крупно уступила в Лиге чемпионов "Манчестер Сити". Чемпионы Украины проиграли со счетом 3:0.

После победы "Манчестер Сити" над "Шахтером" в стартовом туре Лиги Чемпионов главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола раскрыл содержание своего разговора с вратарем "горняков" Андреем Пятовым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Десна Чернигов

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , ФК "Десна" Чернигов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"ЧУ по футболу
Бухал не забил, но
Бухал не забил, но "Днепр" это не спасло: обзор последней игры "Александрии" перед Лигой ЕвропыЧУ по футболу
"Динамо" – "Десна": где и во сколько смотреть матч УПЛЧУ по футболу
Они будут драться с Роналду: Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020
Они будут драться с Роналду: Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...