"Десна" сыграет с "Шахтером": стартовые составы команд на матч УПЛ

Десна - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура чемпионата Украины "Десна" – "Шахтер". Будет доступен онлайн матча "Десна" – "Шахтер".

"Десна" Чернигов: Паст, Гитченко, Мостовой, Имереков, Д. Фаворов, Огиря, Калитвинцев, Картушов, А. Фаворов, Богданов, Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Кузык, Хлебас, Старенький, Дегтярев.

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"Шахтер" Донецк: Пятов – Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат – Степаненко, Маркос Антонио – Тайсон, Тете, Марлос – Мораес.

Запасные: Шевченко, Бондарь, Коноплянка, Патрик, Коваленко, Соломон, Дентиньо.

Читайте также:где смотреть матч "Десна" – "Шахтер", который пройдет в Чернигове. Начало в 14:00.

В последнем матче команда Луиша Каштру крупно уступила в Лиге чемпионов "Манчестер Сити". Чемпионы Украины проиграли со счетом 3:0.

После победы "Манчестер Сити" над "Шахтером" в стартовом туре Лиги Чемпионов главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола раскрыл содержание своего разговора с вратарем "горняков" Андреем Пятовым.

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