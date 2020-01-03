"Десна" впервые продала игрока в европейский клуб: "Хочу приехать в Чернигов на Лигу Европы"

Артем Фаворов в "Академии Пушкаша"/Фото pfla.hu

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Сегодня, 3 января, футбольный клуб "Десна" осуществил первую официальную продажу своего игрока в европейский клуб – полузащитник Артем Фаворов перешел в состав ФК "Академия Пушкаша". Ранее мы писали, что игрок тура Фаворов посвятил гол жене: "Дубль и Львов – это подарок супруге на день рождения".

"В "Десне" действительно классный коллектив и прекрасная атмосфера. Поэтому мне не просто оставлять команду, которая, по сути, стала родной, – заявил Артем. – Но пришло время двигаться дальше, и данный трансфер является позитивным как для меня, так и для клуба. Было очень хорошо играть в одной команде с родным братом. А в Будапешт я, конечно, еду с самыми близкими людьми – с женой и сыном. Спасибо моим родителям и брату за поддержку! И у меня уже есть новая, маленькая, футбольная мечта. Я надеюсь, что мой новый клуб завоюет право участия в еврокубках и там же по итогам сезона окажется и "Десна". И уже в рамках Лиги Европы я выйду на поле стадиона имени Гагарина в Чернигове".

Отметим, что новый клуб Артема Фаворова после 16 туров занимает четвертое место в чемпионате Венгрии. От лидера "Академия Пушкаша" отстает на 11 очков, а от третьего места, которое гарантирует участие в Лиге Европы – на 3 пункта.

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