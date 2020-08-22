"Десна" – "Заря": где смотреть продолжение "бронзовых" разборок в новом сезоне УПЛ

Сегодня, 22 августа, первый тур чемпионата Украины продолжится матчем в Чернигове, где местная "Десна" примет луганскую "Зарю". Четвертая команда минувшего первенства УПЛ – против бронзовых призеров Виктора Скрипника. Начало матча на стадионе Юрия Гагарина – в 17:00. Ранее мы сообщали, что "Заря" увела капитана у главного конкурента на медали.

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В прямом эфире поединок "Десна" – "Заря" покажет телеканал "Футбол 2". также смотреть игру можно онлайн на сервисе OLL.TV. Предыдущий матч между этими командами на поле "Десны" состоялся 21 июня в рамках 27-го тура Премьер-лиги, и тогда "Заря" сумела дожать соперника – 2:1, и эта встреча, по-сути, лишила черниговцев шансов на бронзовые медали.

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На предсезонных сборах луганчане провели только две товарищеские встречи: проиграли "Днепру-1" (2:3) и победили "Мариуполь" (2:1). "Десна" была более продуктивной – сыграла вничью (2:2) с "Динамо" U-21 победила вышгородский "Диназ" и донецкий "Олимпик" (2:0), а также нанесла первое поражение "Динамо" Луческу – 2:1.

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"Заря" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Луганская команда все еще не может рассчитывать на своего основного полузащитника Дмитрия Иванисеню – игрок сборной Украины заразился коронавирусом. Из-за этого 7 августа в клубе приняли решение остановить тренировочный процесс и на два дня отправить команду на самоизоляцию. Все игроки и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование. Правда, Иванисеня уже выздоровел и вскоре приступит к тренировкам.

Как "Десна" готовится к старту чемпионата Украины

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Что говорили перед матчем

Полузащитник "Десны" Сергей Старенький: "Два месяца назад был совсем другой матч, медальный. Теперь же начало чемпионата. Все матчи будут тяжелыми, но все будем играть на победу. Как сложится? Игра покажет. Настраиваемся выигрывать в каждом матче. Там – как Бог даст... В чем преимущество "Десны" в противостоянии с "Зарей"? В нашем коллективе. И наша задача – показывать хорошую игру".

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, шансы на победу практически равны. Небольшим фаворитом является "Заря" – коэффициент 2.55 на ее выигрыш. На успех "Десны" – 2.75, на ничейный исход – 3.20.

Ранее в первом туре голкипер "Колоса" потащил два пенальти, но "Шахтер" добыл победу на старте УПЛ.

Смотрите, как "Десна" играла в предыдущем чемпионате Украины

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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