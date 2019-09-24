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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Девушка с большим потенциалом: жгучая красотка, которая вдохновляет игрока "Зари"

24 сентября, 15:00

Девушка Владислава Кочергина поддерживает его на каждом матче

/ Фото: Instagram

В субботу прошел поединок чемпионата Украины, в котором "Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью. Восьмой тур прошел на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Ране мы писали, что "Карпаты" усилились нападающим из Уганды, игравшим в бывшей команде Скрипника.

На трибунах стадиона была личная поддержка для одного из подопечных Виктора Скрипника – Владислава Кочергина.

Карина является источником вдохновения для футболиста и постоянно болеет за него на матчах. В компании вторых половинок других футболистов, красотка регулярно посещает стадион.

Девушка радует поклонников откровенными фотографиями с отдыха у себя в Instagram.

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Также Карина очень любит сладости. 

Но, это не мешает ей находиться в прекрасной форме.

Как мы писали ранее, травма Никиты Бурды заставила Андрея Шевченко внести изменения в состав сборной Украины. Вместо получившего серьезное повреждение Никиты в лагерь национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии вызван его одноклубник – Артем Шабанов.

Смотрите, как "Динамо" громило в Полтаве "Ворсклу"

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Источник: Сегодня|Спорт

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