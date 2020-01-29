"Действовали на фоне усталости": игроки "Шахтера" рассказали о поединке с "Пролетером"

Шахтер - Пролетер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Голкипер "Шахтера" Алексей Шевченко и полузащитник команды Артем Бондаренко прокомментировали поражение "Пролетеру" в спарринге, который прошел в Турции.

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"Действовали на фоне усталости, поэтому, наверное, не хватило свежести. Думаю, на результате сказалась и нехватка опыта: вышли ребята, которые на протяжении сезона имеют не так много игровой практики. Большую часть матча мы контролировали, однако впереди практически не смогли создать опасных моментов. В завершающей фазе атак все-таки надо было добавить агрессии", – отметил Алексей Шевченко.

"В первом тайме "Пролетер" всей командой стоял сзади, и нам тяжело было вскрыть оборону соперника. Возможно, требовалось больше индивидуальных действий. Во второй половине мы подустали и потеряли контроль, пропустили мяч. Спарринг – это, с одной стороны, лишь тренировка, но хочется всегда добиваться положительного результата. К сожалению, сегодня не получилось", – рассказал Артем Бондаренко.

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