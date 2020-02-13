"Дибалу" из "Шахтера" зовут в американский футбол: неожиданный вариант для восходящей звезды

По данным СМИ, Владислава Вакулу хотел бы заполучить один из клубов Североамериканской лиги

Владислав Вакула / Фото: Facebook

Полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула может продолжить карьеру в Североамериканской футбольной лиге MLS, сообщает FootballHub. По данным источника, один из клубов высшего дивизиона заокеанских соревнований сделал предложение "горнякам" по аренде 20-летнего хавбека с правом выкупа.

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Сообщается, что аренда рассчитана на сезон, который в MLS проходит с марта по октябрь.

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Владислав Вакула. Фото – footboom

Отметим, что Владислав начал сезон в "Мариуполе". В августе Вакулу подписал "Шахтер", заключив с игроком 5-летний контракт. Но при этом футболист остался в аренде в азовском клубе, где он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах. Этой зимой полузащитник провел два сбора с первой командой "горняков".

Смотрите, какие голы забивает Вакула

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Добавим, что на юношеском уровне Владислав Вакула выступал за киевское "Динамо". А кумиром Владислава является форвард "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала, который по комплекции немного напоминает самого Вакулу.

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