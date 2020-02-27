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"Динамо" будет усиленно бороться с билетными мошенниками

27 февраля, 17:32

На матчи УПЛ вводится система цифровых е-билетов

Киевское "Динамо" примет меры для борьбы с перекупщиками билетов на домашние матчи команды. Ранее мы рассказывали, что четвертьфинальные матчи Кубка Украины сыграют посреди недели за два дня.

"3-го марта ФК "Динамо" будет рад первой после зимнего перерыва встрече со своими преданными болельщиками на домашнем матче с "Колосом" (Ковалевка). На протяжении нескольких лет клуб проводит целенаправленную политику, направленную на борьбу с так называемыми "перекупщиками" билетов на футбольные матчи, лицами, целью которых является банальная нажива на болельщиках. С целью максимального предотвращения случаев незаконной перепродажи билетов руководством клуба разработан ряд действенных мер.

Одной из них является принятие и реализация решения о прекращении практики выдачи бесконтрольных пригласительных билетов на матчи (представителям спонсоров, учебных заведений и т.д.). Вместо этого вводится система цифровых е-билетов для ограниченного числа вышеупомянутых категорий лиц, которые будут направляться на их электронные адреса в цифровом формате.

В связи с этим предупреждаем болельщиков о рисках покупки подобной категории билетов у посторонних лиц, которые могут их предлагать в виде распечаток или штрих-кодов в телефонах. Напоминаем, что технические возможности турникетов НСК "Олимпийский" позволяют проход после сканирования билетов этих категорий только один раз. Поэтому, покупая у нечестных нарушителей Закона билеты как в бумажном, так и в электронном виде, Вы подвергаетесь опасности быть обманутыми. Более того, если на таком билете стоит отметка "Приглашение", это свидетельствует о том, что мошеннику-продавцу билет достался бесплатно, и он банально наживается на Вас.

При обнаружении лиц, занимающихся незаконным сбытом билетов на матчи ФК "Динамо", призываем обращаться к патрулирующим на прилегающей к арене территории нарядам органов внутренних дел. Выражаем искреннюю надежду на Вашу сознательность и напоминаем, что покупая билеты на матч любимой команды легальным способом, Вы делаете свой ценный вклад в развитие клуба и арены, одновременно способствуя пополнению государственной казны", — гласит сообщение на официальном сайте киевского клуба.

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Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" сражались в матче чемпионата Украины

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чемпионат Украины Динамо Киев перекупщики

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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