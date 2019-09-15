"Динамо" – "Десна": где и во сколько смотреть матч УПЛ

В воскресенье, 15 сентября, в седьмом туре чемпионата Украины по футболу встретятся "Динамо" и "Десна". Поединок состоится на НСК "Олимпийский", начало в 17:00.

Почти год назад команды встречались в Киеве и тогда динамовцы разгромили "Десну" – 4:0. Это самое крупное поражение "Десны" в УПЛ. Но сейчас черниговский клуб на подъеме. После шести матчей команда идет на третьем месте и не пропускает голы 455 минут – это также клубный рекорд.

"Динамо" хвастаться не чем. У киевлян катастрофическая серия. После поражения от "Шахтера", была ничья с аутсайдером "Олимпиком" и упущенный перевес в два мяча в игре с "Зарей".

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Букмекеры о матче "Динамо" – "Десна". Вице-чемпион страны прошлого сезона фаворит в конторах. Котировки на победу "Динамо" – 1.16, на ничью – 6.06, на победу "Десны" – 16.00. Что в процентах это выглядит так: 79 – 15 – 6.

Где смотреть "Динамо" – "Десна". Поединок в прямом эфире будет показан на телеканале 2+2.

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Напомним, что вчера "Шахтер" в сумасшедшем матче обыграл "Зарю" со счетом 4:3.

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