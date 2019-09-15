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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Десна": где и во сколько смотреть матч УПЛ

15 сентября, 11:15

Команды сыграют в Киеве матч 7-го тура украинской Премьер-лиги

В воскресенье, 15 сентября, в седьмом туре чемпионата Украины по футболу встретятся "Динамо" и "Десна". Поединок состоится на НСК "Олимпийский", начало в 17:00.

Почти год назад команды встречались в Киеве и тогда динамовцы разгромили "Десну" – 4:0. Это самое крупное поражение "Десны" в УПЛ. Но сейчас черниговский клуб на подъеме. После шести матчей команда идет на третьем месте и не пропускает голы 455 минут – это также клубный рекорд.

"Динамо" хвастаться не чем. У киевлян катастрофическая серия. После поражения от "Шахтера", была ничья с аутсайдером "Олимпиком" и упущенный перевес в два мяча в игре с "Зарей".

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Букмекеры о матче "Динамо" – "Десна". Вице-чемпион страны прошлого сезона фаворит в конторах. Котировки на победу "Динамо" – 1.16, на ничью – 6.06, на победу "Десны" – 16.00. Что в процентах это выглядит так: 79 – 15 – 6.

Где смотреть "Динамо" – "Десна". Поединок в прямом эфире будет показан на телеканале 2+2.

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Напомним, что вчера "Шахтер" в сумасшедшем матче обыграл "Зарю" со счетом 4:3. 

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
7
7
0
0
23
6
17
21
Забитые 23
Пропущеные 6
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
4
ЗаряЗаряЗар
7
3
2
2
12
10
2
11
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В П В
5
ДинамоДинамоДин
5
2
2
1
9
5
4
8
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
8
9
-1
8
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П Н П
7
КарпатыКарпатыКар
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В Н П В Н
8
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
9
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
10
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

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чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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